Trikots für einen guten Zweck

Charity-Aktion von Hockey for Hope. Der gemeinnützige Verein verkauft ein eigenes Trikot - der Designer ist ein wohl bekannter.

31.12.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Stolz können die Mitglieder und Helfer des gemeinnützigen Vereins Hockey for Hope auf das fünfte Clubjahr zurückblicken: 15.000 Euro hat der Verein Bedürftigen zukommen lassen – entweder als Spenden über Organisationen oder durch eigene Aktionen.

Humedica, Kinder oder Generationenhaus bekommen Hilfe

Organisationen die von Spenden profitiert haben waren zum Beispiel Humedica, das Kinderheim Biberburg Pforzen, die Weihnachtsbeihilfe der Stadt Kaufbeuren oder das Generationenhaus. Eigene Aktionen waren die Eisdisco für bedürftige Kinder und Jugendliche oder 50 Geschenke für den Kinder-Wünsche-Baum des Rotary Club Kaufbeuren-Ostallgäu. Zudem war Hockey for Hope (HfH) an einem deutsch-ukrainischen Kindermalbuch als Hauptsponsor beteiligt. Gleichzeitig hat der Verein das eigene Inventar zum Beispiel durch einen Anhänger, einem Eishockey-Tor oder Ausrüstungen weiter aufgestockt, um künftig lokale Jugendarbeit besser unterstützen zu können. Die Kosten hierfür wurden durch Mitglieder oder Sponsoren gedeckt, nicht jedoch durch Spenden oder Veranstaltungserlöse, da diese zu 100 Prozent an Bedürftige flossen.

Einnahmen durch Aktionen für die Ukraine

Primäre Einnahmequellen waren heuer Spendenaktionen für die Ukraine oder der HfH-Benefiz Cup, bei dem 16 Teams aus Deutschland, Österreich und Tschechien den Weg nach Kaufbeuren gefunden hatten. Weitere Einnahmen konnten durch den Verkauf von Bratwürsten beim Live.art: Sound generiert werden.

Manuel Ort hat etwas Neues kreiert

Viel Bewegung gab es auch bei der Mitgliederzahl, welche sich auf fast 50 erhöht hat. Das hilft dem Verein, da nahezu sämtliche Helfer aus dem Kreis der Mitglieder stammen. Um mit einer guten finanziellen Grundlage in das kommende Jahr zu rutschen, gibt es nun erstmalig individuelle HfH-Trikots (65 Euro). Diese wurden vom ESVK-Trikotdesigner Manuel Ort entworfen. Zudem gibt es auch die HfH-Mitgliedschaft inclusive Trikot für 70 Euro. Die erste Bestellphase geht wohl bis Freitag, 6. Januar 2023. Der Erlös fließt in die Vereinsarbeit für bedürftige Kinder und Jugendliche. Infos auf der Vereinshomepage.