Trinkwasser: Abkochanordnung in Friesenried ist aufgehoben

Die Friesenrieder können aufatmen. Wasserproben an unterschiedlichen Stellen im Netz bestätigen: Es sind keine Keime mehr nachweisbar.

08.11.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Die Abkochanordnung für das Wasser in Friesenried ( Ostallgäu) ist aufgehoben. Anfang Oktober waren bei Routinekontrollen im Ortsnetz coliforme Keime festgestellt worden. Sie können vor allem bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem möglicherweise Krankheiten auslösen.

Ursache der Verunreinigung noch nicht zweifelsfrei geklärt

Die Ursache der aufgetretenen Verunreinigung ist zwar nach wie vor nicht zweifelsfrei geklärt, aber nach der Reinigung der Hochbehälterkammern und einer Spülung des Wassernetzes sind inzwischen keine Keime mehr im Trinkwasser nachzuweisen.

Keine Keime mehr nachweisbar

In einer Reihe von Wasserproben an unterschiedlichen Stellen im Netz wurde dies über die vergangenen zwei Wochen mehrfach bestätigt. "Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Ostallgäu können wir damit die Abkochanordnung mit sofortiger Wirkung aufheben", schreibt Bürgermeister Bernhard Huber in einer Pressemitteilung.