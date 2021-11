Zwar haben die Besucher in Kaufbeuren keine Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Dennoch macht sich die Pandemie bemerkbar - etwa durch Hamsterkäufe.

07.11.2021 | Stand: 19:11 Uhr

Die einen kommen zum Schlendern, die anderen zum Schlemmen, und für die Kinder gibt es vor allem ein Ziel: das Karussell am Neptunbrunnen. Trotz der steigenden Corona-Inzidenzzahlen bummeln am Wochenende etliche Menschen über den Martinimarkt und schauen am verkaufsoffenen Sonntag in die Läden.