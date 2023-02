Trotz hoher Energiekosten: Generationenhaus Kaufbeuren erhält Angebot aufrecht

Fast hätte die Energiekrise das Generationenhaus in die Knie gezwungen. Nun zeigt sich: Das Angebot kann trotz Verdoppelung der Kosten fortgeführt werden.

23.02.2023 | Stand: 18:40 Uhr

Putins Krieg folgt Ukrainerinnen und Ukrainer auch in ihre neue Heimat auf Zeit. Geflüchteten Menschen, die sich regelmäßig im Generationenhaus am Hafenmarkt treffen, um Alltagshilfe und Deutschunterricht zu erhalten. Dort hat sie nun die Energiekrise eingeholt, eine Nachwirkung des Überfalls auf ihr Land. Denn die hohen Gas- und Stromkosten drohten, das Generationenhaus in die Knie zu zwingen, Öffnungszeiten einzuschränken und Angebote zu reduzieren. Ende vergangenen Jahres fiel die Entscheidung im Vorstand, das Angebot und die Öffnungszeiten vorübergehend zu reduzieren, um die Heizung herunterzudrehen, Geld für Energie zu sparen und mit einem blauen Auge über die Runden zu kommen. Nun kann Vorsitzende Angelika Lausser Entwarnung geben.

