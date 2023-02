Trotz Widerstand: Bäume im Kemnater Pfarrgarten wurden jetzt gefällt

Der Beschluss des Stadtrats, die Bäume im Pfarrgarten Kleinkemnats zu fällen, stieß auf Widerstand in dem Kaufbeurer Stadtteil. Nun wurden die Bäume gerodet.

Abgeholzte Stämme im Pfarrgarten in Kleinkemnat: Für viel Diskussion sorgte die anstehende Rodung in dem dörflich geprägten Stadtteil. Sie ist Teil einer Straßensanierung, die zu mehr Sicherheit beitragen soll. Kemnater sprachen sich gegen die Bauarbeiten aus, weshalb der Stadtrat wieder darüber diskutierte.

Ersatzpflanzungen sind geplant

Aber auch bei der erneuten Abstimmung hielt der Stadtrat an seiner Entscheidung fest. An der Stelle, an der die Bäume gefällt wurden, sind Ersatzpflanzungen vorgesehen. Weitere Bäume werden nördlich der Bushaltestelle gepflanzt. Im Zuge der Straßensanierung sollen der Garten zudem verkleinert und die Stützmauer erneuert werden.