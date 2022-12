TSV löst Pflichtaufgabe ungewöhnlich, aber souverän

Westendorf setzt bei Burghausen II erfolgreich auf Ringer, die sonst seltener im Einsatz sind. Mit dem Sieg hat sich der TSV immerhin Platz drei gesichert.

12.12.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Ohne Probleme hat der TSV Westendorf seinen letzten Saisonauswärtskampf in der bayerischen Ringeroberliga gegen den SV Wacker Burghausen II erfolgreich über die Bühne gebracht. Beim 22:9-Erfolg über die Bundesliga-Reserve ließen die Ostallgäuer sogar die beiden ausländischen Athleten Ion Gaimer und Simone Iannottoni daheim. Sieben Einzelkämpfe entschied der Tabellendritte für sich.

TSV lässt leichsteste Klasse unbesetzt

Mit nur neun Mann trat Westendorf die Reise nach Ostbayern an. Weil Niklas Steiner (57 Kilo, griechisch-römisch) verletzungsbedingt nicht nur Verfügung stand, musste das Trainergespann Maximilian Goßner und Michael Heiß das leichte Limit leerlaufen lassen. Auch im Limit bis 61 Kilo musste Westendorf vier Mannschaftspunkte abgeben. Im Schwergewicht stand Matthias Kohler dem TSV zur Verfügung. Nach sechsminütiger Kampfzeit verlor der Westendorf knapp mit 3:4-Wertungspunkten gegen Alexander Kreimer.Einen 6:0-Punktsieg erkämpfte sich Felix Kiyek im Halbschwergewicht gegen Gökan Tetik. Keine Mühe hatte Michael Steiner (66 kg, Greco), der vorzeitig Valentin Turovskij auspunktete.

Daniel Joachim souverän

Auch im weiteren Kampfverlauf nahmen die Gäste aus dem Ostallgäuer Ringerdorf das Zepter in die Hand. Mit dem Schlussgong schaffte Simon Einsle im Limit bis 86 Kilo noch eine Zweierwertung, was ihm beim 3:3-Endergebnis gegen Jakob Rottenaicher noch einen Punkt einbrachte. Nach 2.08 Minuten war die einseitig geführte Begegnung von Daniel Joachim (71 kg) gegen Devaa Barkomi bereits vorbei. Der Westendorfer punktete ihn vorzeitig mit 16:0 aus.

Philipp Reiner schultert den Trainer

Philipp Reiner (80 kg, Greco) machte nach einer 7:1-Führung gegen Konstantin Kainhuber kurzen Prozess und drückte den Trainer der Zweiten Mannschaft mit beiden Schultern auf die Matte. Während Benedikt Gansohr im vorletzten Duell des Kampfes einen starken Auftritt hinlegte und sich nach dem 10:0-Sieg über Benjamin Haizinger mit drei Teampunkten belohnt hatte, konnte Vereinskollege Kilian Krupna (75 Kilo) die technische Überlegenheitsniederlage gegen Mansur Dakiev nicht verhindern.

Die ersten Vier unter sich

Am Ende war es ein verdienter Sieg und der dritte Platz ist gewiss – jetzt liegt der Fokus auf das abschließende und finale Duell gegen den TV Geiselhöring. Zwischen dem neuen Tabellenführer SC Anger und den Niederbayern entscheidet sich am kommenden Samstag die Meisterschaft. Leichte Vorteile hat das Team aus dem Berchtesgadener Land, das nach dem Sieg in Geiselhöring mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle anführt. Anger hat es mit den Nürnberg Grizzlys (Platz 4.) zu tun, während Westendorf parallel dem Zweitplatzierten zum Abschluss eine Niederlage zufügen will.