TSV Westendof II bleibt Spitze in der Bayernliga

Die Zweite Mannschaft des TSV Westendorf siegt weiter. Dabei profitiert das Team von seiner Tiefe und gewinnen sowohl Talente als auch Veteranen.

26.09.2023 | Stand: 11:15 Uhr

In der Bayernliga Süd bleibt die Zweite Mannschaft des TSV Westendorf das Maß aller Dinge. Auch im dritten Kampf konnten sie nicht bezwungen werden. Beim Heimkampf gegen Schlusslicht SV Mietraching überzeugten sie mit 26:12.

Sogar der Trainer ist überrascht

„Damit hätte ich jetzt nicht wirklich gerechnet, dass die Zweite Mannschaft so stark ist und die Liga aufmischt“, zeigte sich Cheftrainer Maximilian Goßner überrascht. In den Jungs stecke so viel Potenzial. „Die Bayernliga ist perfekt für sie. Sie können sich hier super entwickeln“, betonte der Übungsleiter. Nach den Siegen über Kottern (29:7) und Mering (19:8) konnten auch die Niederbayern den TSV-Express nicht stoppen. Zudem reisten die Gäste nur mit neun Mann an.

Deutliche Pausenführung

Für den TSV ging es gut los: Nach den Siegen von Shailo Ulm (57 kg), Simon Scholler (66 kg) und Tobias Schlecht (98 kg, alle im Freistil) und dem kampflosen Auftritt von Vincent Ledermann (61 kg, Griechisch-römisch), musste sich vor der Pause nur Matthias Kohler im Schwergewicht geschlagen geben. Die Führung von 14:4 war somit sehr deutlich.

Sogar ein Coach ist auf der Matte

Zwei Niederlagen der Hausherren im zweiten Abschnitt standen dann „nur“ drei Siege gegenüber. Dabei holten Maximilian Prestele (71 kg), Lukas Kinberger (75 kg, beide Griechisch-römisch) und Matthias Einsle (80 kg, Freistil), Freistilcoach der Ersten, jeweils die maximale Punktausbeute für ihr Team und machten den Sieg klar. Dass die Zweite Mannschaft derzeit so gut abschneidet, ist auch darin begründet, dass der TSV nach der Abmeldung der Dritten Mannschaft nun deutlich variabler aufstellen kann. „Wir können somit in der Bayernliga jeweils eine volle Truppe auflaufen lassen“, betont Maximilian Goßner.

Nur der TSV II derzeit verlustpunktfrei

Westendorf ist derzeit mit 6:0 verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Dahinter sind die Verfolger ATSV Kelheim, TSV Berchtesgaden und TSV Mering mit jeweils 4:2-Punkten – Kehlheim schlug am selben Kampftag Berchtesgaden. Am kommenden Samstag kommt es zum Spitzenduell der Bayernliga Süd, wenn der TSV Westendorf in Berchtesgaden antreten muss – und dann vielleicht erneut von seinem tiefen Kader profitieren kann.