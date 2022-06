Ringen: Nachwuchs des TSV Westendorf räumt bei Jean-Foeldeak-Turnier ab

Nachwuchsringer aus dem Ostallgäu holen vier Medaillen beim Jean-Foeldeak-Turnier in Geiselhöring. Einzelne Ergebnisse sind erstaunlich.

Der niederbayerische Landkreis Straubing-Bogen war Schauplatz für das diesjährige Jean-Foeldeak-Turnier des Bayerischen Ringer-Verbandes (BRV). Einen ganzen Tag lang standen in Geiselhöring die Nachwuchsathleten im Fokus. Auch der TSV Westendorf nahm mit sechs Griechisch-Römisch-Spezialisten teil, wobei am Ende vier Medaillen erkämpft wurden.

Vier Duelle gewonnen - ganz ohne Punktverlust

Einen starken Auftritt legte Maximilian Prestele bei den Kadetten hin. Im Limit bis 65 Kilo gewann er alle seine vier Duelle, ohne gar einen einzigen Wertungspunkt abzugeben. Seinen ersten Kampf entschied er nach technischer Überlegenheit gegen den Bindlacher Keanu Muric. Vorzeitig war auch das Duell gegen Asamat Gigajew vom RCA Bayreuth zu Ende. Auch gegen den Lokalmatator, Alexander Antonjan vom TV Geiselhöring, zeigte Maximilian Prestele mit einem 8:0-Sieg eindrucksvoll seine Klasse.

Im abschließenden Kampf gewann er noch gegen Linus Gerhardt vom RSV Schonungen mit 7:0-Wertungspunkten. Vereinskollege Lukas Kinberger belegte am Ende in der Gewichtsklasse bis 80 Kilo den zweiten Platz.

Im Finale an Grenzen gestoßen

Chancenlos war Nicklas Kriebel (SV Siegfried Hallbergmoos), den er in der ersten Runde mit 8:0 bezwang. Mit dem gleichen Resultat schickte er auch Nikas Justus (RSV Schonungen) vorzeitig von der Matte. Nur im Finale bekam der Westendorfer seine Grenzen auferlegt, als er gegen Jamie-Leon Dirnhofer mit 4:12-Wertungspunkten unterlag.

Fünf Kämpfe musste Diego Ulm (B-Jugend) absolvieren, um im Limit bis 57 Kilo am Ende die Silbermedaille in Händen zu halten. Den entscheidenden Kampf um den Turniersieg verlor der Westendorfer gegen den Amberger Ilja Serebrennikov knapp mit 3:4. Auffallend ist, dass Ulm 74:28 technische Punkte einfuhr. Sein Bruder Shailo, der in der gleichen Gewichtsklasse auf die Matte ging, wurde vierter.

Im Limit bis 52 Kilo erreichte Theodor Prestele nach zwei Niederlagen und einem Sieg den siebten Rang. Mit einem zweiten Platz kehrte Vitus Scheifele nach Hause. Der TSV’ler gewann in der Gewichtsklasse bis 80 Kilo vier von fünf Begegnungen. Den letzten Kampf gegen den Berchtesgadener Maximilian Leo gab er per Schulterniederlage ab. Betreut wurden die Westendorfer durch Klaus Prestele und Erich Ulm.

215 Athleten aus 31 Vereinen beim Turnier

Insgesamt waren in Geiselhöring 215 Athletinnen und Athleten aus 31 Vereinen am Start. Sogar aus Prag und Aue reisten die Teams an. Erfolgreichste Mannschaft mit 133 Punkten war der SC Anger vor Unterföhring (115) und Untergriesbach (91). Westendorf erreichte 48 Punkte und wurde 12.

