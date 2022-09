TSV Westendorf freut sich auf echten Kracher zum Saisonauftakt

Mit einer vollen Sparkassen-Arena rechnen die Westendorfer Ringer am Samstagabend. Gegen den SC Anger startet der TSV in die neue Oberliga-Saison.

16.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Saisonauftakt für die Westendorfer Ringer in der bayerischen Oberliga: Am Samstagabend (17. September) kommt es erneut zum Kracher gegen den SC Anger. Nicht nur die Fans freuen sich auf ein Spektakel, sondern auch die Ringer selbst. Denn während aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr nur 250 Zuschauer in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick zugelassen waren, dürfte die Halle diesmal wieder voll werden.

Abteilungsleiter: „Zuschauer brennen darauf, tollen Ringkampfsport zu sehen“

Immer wieder sind gegnerische Ringer von der Stimmung im Westendorfer Hexenkessel beeindruckt – die Fans sind der „elfte Mann“. Das spüren auch die TSV-Athleten, die daheim oft über sich hinauswachsen. „Unsere Zuschauer brennen darauf, tollen Ringkampfsport zu sehen“, sagt Thomas Stechele, der sich wieder auf die Kulisse um die Matte freut.

Brisantes Duell gegen den SC Anger

Das brisante Duell gegen den SC Anger gab es bereits zum Saisonauftakt im vergangenen Jahr. Damals gelang den Ostallgäuern ein 21:13-Heimsieg, wobei sie sechs Einzelsiege verbuchten.

Mit dem Serben Sebastian Kolompar hat sich Anger im leichtesten Limit (57 kg) verstärkt. Sonst bleibt der Kader weitgehend zusammen. „Um siegreich hervorzugehen, müssen wir sehr konzentriert an die Sache herangehen. Wir sind auf allen Positionen gut aufgestellt. Selbst Anger muss uns erst einmal besiegen“, betont der Abteilungsleiter.

Meisterschaft und Aufstieg in die Zweite Bundesliga im Visier

Mit Armin Majoros im Schwergewicht haben die Gäste aus dem Berchtesgadener Land eine sichere Bank. Felix Kiyek wird sich hier strecken müssen, doch chancenlos ist der TSV’ler nicht. Selbst Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle erwartet einen Kampf auf Augenhöhe. Mit dem ersten Auftritt in der Saison 2022 nimmt Westendorf auch das Ziel „Meisterschaft und Aufstieg in die Zweite Bundesliga“ ins Visier. Trotzdem sind für Einsle die kommenden Kämpfe kein Selbstläufer: „Ich glaube nicht, dass es unsererseits einen Durchmarsch gibt. Auf uns warten harte und enge Kämpfe.“

Insgesamt gibt es sieben Mannschaften, die in der höchsten bayerischen Liga auf Punktejagd gehen. Mit dem SV Wacker Burghausen II und SC Oberölsbach gibt es gar zwei Liganeulinge. Dazu gesellen sich noch die Nürnberg Grizzlys II, TSV Burgebrach und TV Geiselhöring dazu.

Wiesnstimmung nach dem Wettkampf

Passend zum Start des Münchner Oktoberfestes gibt es auch beim TSV Westendorf nach dem Heimkampf gegen den SC Anger einen bayerischen Abend. Übrigens: Die ersten 30 Besucher, die in Tracht kommen, erhalten ein Freigetränk.