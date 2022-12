TSV Westendorf muss sich neu aufstellen

Der Vorstand des TSV Westendorf wird zwar wiedergewählt, die Stelle des ausscheidenden Ringer-Abteilungsleiters Thomas Stechele bleibt aber vorerst vakant.

30.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Robert Zech bleibt weiterhin an der Spitze des TSV Westendorf. Bei der Generalversammlung stimmten die Mitglieder mit überwältigender Mehrheit für den 38-Jährigen. Zech wird weiterhin die Geschicke des Vereins zusammen mit seinem Vize-Vorsitzenden Bernhard Hofmann lenken. Allerdings gibt es beim TSV nach dem Aus von Thomas Stechele eine Lücke. Die Position des Ringer-Abteilungsleiters ist erst einmal vakant.

Rückwirkend bestätigt

Rückwirkend wurde nicht nur Tina Steiner als Kassiererin für die Jahre 2021 bis 2023 gewählt, sondern auch die beiden Abteilungsleiter Sonja Wurmser (Turnen) und Christian Steiner (Kegeln). Im April 2023 sind erneut Wahlen terminiert, wobei nach einer Satzungsänderung dann auch Melanie Gansohr zur Zweiten Kassiererin vorgeschlagen werden soll. Gansohr fungiert bereits als Beisitzerin und unterstützt Tina Steiner.

SVO Germaringen als Muster

Bis dahin bleibt auch Zeit, um die vakante Position des Abteilungsleiters bei den Ringern zu füllen. „Uns ist bewusst, dass die Abteilung immense Arbeit beansprucht. Von daher ist es auch nicht leicht, eine Person dafür zu finden. So wollen die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen“, sagte Robert Zech und verweist auf das Erfolgsmodell des SVO Germaringen. Bei den Fußballern dort gäbe es mehrere Ressortleiter, die zusammen die Abteilung führen. Bis April werden Zech und Bernhard Hofmann die Sparte Ringen kommissarisch führen. „Dann stehen wir aber nicht mehr zur Verfügung“, machte der Vereinsboss deutlich.

Thomas Stechele tritt als Abteilungsleiter der Ringer des TSV Westendorf ab. Bild: Mathias Wild

In ihren Rechenschaftsberichten gaben die Abteilungsleiter und Daniel Ammersinn, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, einen Einblick in ihre Ressorts, wobei bei der Generalversammlung nur die Aktivitäten von 2019 und 2020 aufgeführt wurden. Thomas Stechele bedankte sich abschließend bei der gesamten TSV-Familie, von der er besonders die Trainer und Jugendleiter Jens Rarek hervorhob. Stechele werde seinem Nachfolger unterstützend zur Seite stehen und ihn einarbeiten, kündigte er an.

Ringer sind Reklame für die Gemeinde

Bürgermeister Fritz Obermaier dagegen hofft, dass der TSV eine Lösung findet. „Sie muss her“, appellierte er in seinen Ausführungen an alle, in der Sache gemeinsam mitzuwirken. „Der TSV Westendorf ist eine Reklame für unsere Gemeinde“, dankte er aber im gleichen Atemzug allen Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz. Lobende Worte richtete Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle an den TSV-Vorstand. Es sei eine super Sache, dass alle weitermachen. Auch Robert Zech sparte nicht mit Dank. Mit Xaver Steiner als Vorstand im Förderverein gäbe es einen starken Rückhalt. Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele und alle weiteren Übungsleiter machen eine hervorragende Arbeit, während Jens Rarek eine enorme Bereicherung als Jugendleiter für die Ringer sei.

Beitrag wird angehoben

Unterdessen wird der Mitgliedsbeitrag des TSV Westendorf von jetzt 48 Euro auf 60 Euro im Jahr 2024 angehoben, wobei diese Erhöhung in zwei Stufen erfolgt. Im kommenden Jahr zahlen Erwachsene noch 54 Euro. Unangetastet bleibt allerdings der Familienbeitrag von 90 Euro.

Vorstand des TSV: