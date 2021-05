Ostallgäuer Ringer-Talente stehen bei Sichtungsturnier im Fokus

Vier Athleten des TSV Westendorf treten im Olympiastützpunkt in Heidelberg an. Wie das Turnier für die jungen Ringer lief.

Endlich wieder etwas Normalität für die Ringer-Talente des TSV Westendorf: Vier TSV-Ringer nahmen beim Kadetten-Sichtungsturnier des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) teil. Am vergangenen Wochenende standen sie im Olympiastützpunkt Heidelberg auf der Matte. Das Westendorfer Quartett gehörte einem 20-köpfigen Team des Bayerischen Ringer-Verbandes (BRV) an.

Ein Stück Normalität für die Talente des TSV Westendorf

Nach 15 Monaten ging es für die Ostallgäuer endlich wieder zur Sache. Im Limit bis 45 Kilo gab es nur ein rein bayerisches Duell zwischen Niklas Steiner und dem Nürnberger Damir Shifadugov. Am Ende gewann Shifadugov, wobei es über die vierminütige Kampfzeit ein enges Duell war: „Niki hat einen guten Kampf gemacht. Das Ende verlief unglücklich“, zeigt sich TSV-Trainer Matthias Einsle trotzdem zufrieden mit dem Auftritt seines Schützlings. (Lesen Sie auch: Maximilian Goßner koordiniert die südbayerischen Stützpunkte)

Kein Einsatz bei der Kadetten-Europameisterschaft

Während sich beide für weitere Maßnahmen, wie Lehrgänge und Trainingslager dadurch empfohlen haben, kommt ein internationaler Einsatz bei der Kadetten-Europameisterschaft Mitte Juni in Bulgarien erst einmal nicht in Frage. „Besonders in den niedrigen Gewichtsklassen 42, 45 und 48 Kilo wird der DRB keine Athleten abstellen, da wir hier im Vergleich zu anderen Nationen nicht konkurrenzfähig sind“, erklärt Einsle.

Patrick Meichelböck und Luis Wurmser gingen im Limit bis 60 Kilo auf die Matte. Gleich zu Beginn stand Meichelböck dem späteren Sieger Marcel Wagin (Hessen) gegenüber. Während er deutlich verlor, gewann Wurmser sein Auftaktduell gegen Marco Hanke. Wurmser traf dann auf Wagin, gegen den er ebenfalls das Nachsehen hatte.

Westendorfer Duell in der Hoffnungsrunde

In der Hoffnungsrunde standen sich dann beide TSV-Athleten gegenüber. Das interne Duell entschied Meichelböck für sich. „Im kleinen Finale war dann bei Patrick die Luft raus, da hat es zu mehr nicht mehr gereicht“, bilanzierte Einsle.

So fällt die Bilanz von Trainer Matthias Einsle aus

Das Sichtungsturnier des DRB fasst er wie folgt zusammen: „Besonders in den Gewichtsklassen 55 bis 71 Kilo haben wir ein hohes Niveau gesehen. Was sehr schade ist, dass in den leichten und schweren Gewichtsklassen das Teilnehmerfeld dünn besetzt war.“

Im Wettbewerb der Griechisch-Römisch-Spezialisten nominierte der BRV Maximilian Prestele. Nach zwei verlorenen Kämpfen war für ihn das Turnier vorzeitig beendet. „Für Max ist es sein erstes A-Jugendjahr. Er hat Talent und wird seinen Weg gehen. Ich bin überzeugt, dass er bei den Kadetten reinwachsen wird“, sagte Einsle. (Lesen Sie auch: Niklas Stechele verpasst Olympia-Qualifikation)