Die Steiner-Brüder haben geliefert - Westendorf holt Punkt im Spitzenkampf

Der TSV Westendorf verteidigt die Tabellenführung in der Ringen-Oberliga. Beim Konkurrenten Oberölsbach in der Oberpfalz gibt es ein Unentschieden.

07.11.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Westendorfs Ringerteam ist mit einer Punkteteilung vom Auswärtskampf aus Oberölsbach zurückgekehrt. In der bayerischen Oberliga wäre im Nachhinein sogar noch ein glücklicher Sieg in der Oberpfalz möglich gewesen, wenngleich Cheftrainer Maximilian Goßner die Chance auf zwei Punkte im Vorfeld sehr gering eingestuft hatte. „Wir haben uns gegen Oberölsbach nicht viel ausgerechnet, von daher waren wir auch nicht zu sehr optimistisch“, sagte Goßner. Denn mit nur neun Mann ging der TSV Westendorf in den Rückkampf.

Niklas und Michael Steiner überzeugen

Markus Stechele musste im Limit bis 61 Kilo Freistil passen, für ihn ging Niklas Steiner auf die Matte. Im leichtesten Limit bis 57 Kilo trat Michael Steiner (Griechisch-römisch) an, der Salman Kaschijew vorzeitig auspunktete. Sein Bruder Niklas (Freistil) bezwang Fabian Meier mit 8:0-Wertungspunkten. „Die Steiner-Brüder haben abgeliefert“, bilanzierte Goßner die sieben Punkte der beiden.

Niklas Steiner vom TSV Westendorf gewann im Freistil. Bild: Mathias Wild

Ohne Probleme verlief der Auftritt von Georgi Ivanov. Der Schwergewichtler in den Reihen der Westendorfer schaffte einen technischen Überlegenheitssieg gegen Patrik Fanderl.

Überraschender Sieg im Schwergewicht

Das Duell zwischen Felix Kiyek (98 kg, Greco) und Thomas Kramer wurde im Halbschwergewicht erst gar nicht angepfiffen. Aufgrund von Hautveränderungen des Oberölsbacher Ringers und das nicht unaufgeforderte Vorzeigen eines Attests unmittelbar bei der Waage erhielt Westendorf vier Mannschaftspunkte. „Im Nachhinein war es der Knackpunkt des Kampfes. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir, dass wir etwas reißen können“, berichtete Goßner. Chancenlos war vor der Pause Maximilian Prestele, der in der bis 66 Kilo im Greco Taras Markovych deutlich mit 0:15-Wertungspunkten verlor. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 15:4.

Luis Wurmser gibt vergeblich Gewicht ab

Weil Westendorf im Limit bis 86 Kilo keinen Athleten stellte, bekamen die Oberölsbacher kampflos vier Mannschaftspunkte. Eine knappe Niederlage kassierte Luis Wurmser (71 kg). Der Freistilspezialist, der abgekocht hatte, führte gegen Felix Leinweber zur Pause mit 2:0. „Das Gewichtmachen war dann wohl doch etwas zu viel“, betonte Goßner. Denn Wurmser gab das Duell noch mit 2:3 ab. Keinen Auftrag hatte Philipp Reiner bis 80 Kilo. Der Greco-Spezialist unterlag Denis Horvath deutlich mit 0:15.

Benedikt Gansohr kämpft sich durch

Westendorf gab bis zu diesem Moment seine Führung nicht aus der Hand, schaffte sogar durch Benedikt Gansohr (75 kg, Greco) einen weiteren Einzelsieg. Weil sein Gegner Jürgen Fürst unfair auf der Matte agierte, zog sich der Westendorfer einen Cut im an der Augenbraue zu, der behandelt werden musste. Trotzdem biss sich Gansohr durch und gewann mit 2:1. Doch durch einen 9:1-Sieg von Radoslav Leicht (75 kg, Freistil) im letzten Kampf über Daniel Joachim erreichten die Oberpfälzer noch das rettende Remis.

TSV belibt in der Tabelle vorne

In der Tabelle bleibt Westendorf mit einem Zähler (17:5) vor den punktgleichen SC Anger und TV Geiselhöring (beide 16:6) weiterhin Spitzenreiter der bayerischen Oberliga. Am Samstag steht für die Ostallgäuer Recken die weiteste Fahrt bevor, wenn es zum Aufsteiger ASV Hof geht.