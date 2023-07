TSV zeigt sich von seiner besten Seite - Medaillenregen für Westendorf

Nachwuchsringer aus Westendorf kehren mit zwölf Medaillen vom internationalen Turnier in Burgebrach zurück. Der TSV stellt die zweitbeste Mannschaft.

07.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Das traditionelle Jean-Foeldeak-Turnier 2023 in Burgebrach war wieder ein voller Erfolg. 32 Vereine nahmen teil, darunter auch der TSV Westendorf, der insgesamt 20 Athleten zu diesem international besetzten Turnier in die oberfränkische Gemeinde geschickt hat. Am Ende kehrten sie mit sechs Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen ins Ostallgäuer Ringerdorf zurück.

Vitus Scheifele ragt in der B-Jugend hervor

Vitus Scheifele (80 kg) gab in seinen vier Kämpfen, die er in der B-Jugend bestritt, keinen einzigen Punkt ab. Drei vorzeitigen Schultersiegen über Vasilios Nikolov (AC Regensburg), Bastian Schiele (ASV Cham) und Akin Altun (SC 04 Nürnberg) folgte im letzten vereinsinternen Duell gegen Moritz Gelück noch ein technischer Überlegenheitserfolg.

Farid Arabzadah siegt mit fünf Kampferfolgen

In der A-Jugend gab es vier erste Plätze. Allein fünf Duelle hatte Farid Arabzadah (60 kg) bis er seine Goldmedaille in Empfang nehmen konnte. Im Finale bezwang er den Oberölsbacher Salman Kaschijew mit 6:0-Wertungspunkten. Davor ließ er Anatoli Schlee (KSV Bamberg), Maksim Sulkouski (SV Siegfried Hallbergmoos), Artur Ebel (ASC Bindlach) und Abubakar-Siddik Salamov (Nürnberg Grizzlys) keine Chance. Durch die insgesamt zwölf erkämpften Medaillen und weiteren Platzierungen kam der TSV Westendorf mit 70 Punkten hinter dem SC Nürnberg (88 Zähler) in der Vereinswertung auf Rang zwei. Der SC Anger wurde mit 65 Punkten auf dem Konto Dritter.

Ergebnisse des TSV Westendorf: