Turbulente zwei Jahre für den TSV

Erstmals nach zwei Jahren gab es wieder eine Jahresversammlung beim TSV Oberbeuren. Das war zum einen der Corona-Pandemie, zum anderen der Explosion des Vereinsheims geschuldet. Beides war natürlich auch Thema bei der Versammlung – die heuer virtuell stattfand: „Angesichts der aktuellen pandemischen Gesamtlage ist es uns besonders wichtig, allen Mitgliedern zu ermöglichen, die Mitgliedsrechte mittels elektronischer Kommunikation auszuüben. Dieses Jahr findet die Mitgliederversammlung zum ersten Mal online als Videokonferenz statt“, hatte der Vorstand angekündigt.

Ternnisabteilung geht Spielgemeinschaft ein

Und Vorsitzender Uwe Seidel, der dabei wiedergewählt wurde, hatte ein Mammutprogramm vor sich, denn er musste von zwei Jahren Vereinstätigkeit berichten, die von der Pandemie und der Explosion des Vereinsheims geprägt waren. 2020 wurden viele Aktivitäten durch die beiden Lockdowns behindert oder zurückgefahren. In diesem Jahr bestimmte die Explosion am 27. Februar das Geschehen. Insbesondere zwei Abteilungen wurden beeinträchtigt. Im Tennis wurde für drei Herrenteams eine Spielgemeinschaft mit dem TC Kroneberg eingegangen und dort die Heimspiele ausgetragen, berichtete Abteilungsleiter Jürgen Lutz. Immerhin soll die Abteilung ein kleines Gartenhaus als Übergangslösung bekommen, kündigte Seidel an.

Fußballer aus dem Container

Die Fußballer hatten 2019/20 ein erfolgreiches Jahr, die Erste kam in der Kreisliga auf Platz fünf, die Zweite stieg auf, berichtete Abteilungsleiter Manuel Lucke. Die laufende Saison sei allerdings nicht so erfolgreich – was auch an der nicht optimalen Vorbereitung nach dem Unglück lag. Weitere Probleme kamen hinzu, erklärte Lucke: „Viele junge Spieler sind nachgerückt, einige Stammspieler waren zu Beginn verletzt, von daher war der Saisonstart holperig. Aktuell stehen beide Mannschaften direkt vor den Abstiegsplätzen.“ Dennoch wollen beide Teams die Ligen halten und wurde der Vertrag mit Trainer Markus Riefler verlängert. Allerdings werden die Sportler wohl bis Spätherbst 2023 mit Containern leben müssen, denn erst dann werde das neue Vereinsheim fertig, berichtete Seidel.

Neubau des Vereinsheims nimmt Dimension an

Immerhin gab es am 25. November die Bestätigung der Versicherung zur Kostenübernahme des Ersatzneubaus, berichtete Seidel, der zudem einen Rat des vereinsinternen Bauausschusses erläuterte: Der hatte Ende November empfohlen, dass die Stadt Kaufbeuren die Bauherrenschaft für das neue Vereinsheim übernehmen solle, da unter anderem „der Verein weder die Kapazität noch das notwendige Know How dafür aufbringen kann und ein möglicher zeitlicher Gewinn auch sehr fraglich wäre“. Die städtische Versicherung werde den Neubau übernehmen, der Verein müsse aber mindestens 400.000 Euro selbst aufbringen. Immerhin stelle „die Stadt einen Zuschuss in Höhe von bis zu 30 Prozent auf die zuschussfähigen Kosten in Aussicht“, erläuterte der Vorsitzende weiter. Für diesen Vorschlag stimmten 67 Prozent der Mitglieder online. Tröstlich sei dabei, dass durch die Spendenaktion der Abteilung Fußball seit März etwa 120.000 Euro an Geld- und Sachspenden eingegangen sein – für Seidel ein „großer Erfolg“ dank „großer Hilfsbereitschaft“.

Snowboarder wollen an Bord

Zudem verabschiedete das Gremium eine neue Satzung, „da die derzeitige fast 25 Jahre alt ist und dringend überarbeitet werden muss“, erklärte Zweiter Vorsitzender Florian Kukla zuvor. Die Satzung steht im Übrigen auf der Webseite des Vereins, die derzeit erneuert wird. Seidel berichtete zudem noch von einem Zuwachs: „Der Snowboardverein vom Extreme möchte unserem Verein beitreten.“

