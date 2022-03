Turnhalle in Kaufbeuren wird zur Flüchtlingsunterkunft

Feldbetten, Dolmetscher, mobile Küche: So bereitet sich die Stadt auf die erwartete größere Zahl Flüchtlinge aus der Ukraine vor.

10.03.2022 | Stand: 12:17 Uhr

„Wir sind bereit“, sagt Peter Pohl vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). In der Schrader-Turnhalle am Kaufbeurer Krautlussweg erwarten die Helfer die erste größere Zahl Flüchtlinge aus der Ukraine. Zahlreiche Menschen haben wegen des Krieges bereits ihr Land verlassen. Einige Hundert werden nach den Prognosen Schutz im Ostallgäu und in Kaufbeuren suchen. Logistisch gehen die Ehrenamtlichen des BRK wie bei einem Katastrophenfall vor. Hundert Mal geübt. „Für uns ist das auch eine Herzensangelegenheit“, sagt Pohl - trotz aller Routine.