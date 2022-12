Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte: So ist die Situation in Kaufbeuren

Früher kamen vor dem Winter weniger Flüchtlinge. Das ist nun anders. Für Ukrainer stehen in Kaufbeuren nach wie vor Turnhallen als Notunterkünfte zur Verfügung.

09.12.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Der Winter steht vor der Tür. Geht damit die Zahl der Flüchtlinge nach oben? Die Behörden gehen derzeit nicht von einem massiven Anstieg bei der Zahl der Menschen aus, die aus der Ukraine, Afghanistan, Irak und Syrien kommen. Ausschließen kann dies aber keiner. Denn in den früheren Jahren gab es zum Winter eher einen Rückgang der Flüchtlingszahlen, weil sich Menschen in Not erst gar nicht auf den Weg über das Mittelmeer machten. Das sehen wir so heuer nicht“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. Wichtig ist ihm die Botschaft: „Unter allen Umständen wollen wir die Belegung von Turnhallen vermeiden.“ Dies sei weder für die Schutzsuchenden noch für den Schulsport angenehm oder sinnvoll.

Lesen Sie auch: Kommen wieder Flüchtlinge in Allgäuer Turnhallen?

Im Frühjahr war die zwischenzeitlich abgerissene Schrader-Turnhalle für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die in Bussen ankamen, hergerichtet worden. Zwei Turnhallen in Kaufbeuren können auch künftig innerhalb von Tagen so ausgestattet werden, dass dort vor allem Familien vorübergehend Station machen können, bis sie in Gastfamilien oder auf dem freien Wohnungsmarkt unterkommen. „Wir müssen immer auf eine größere Zahl von Menschen vorbereitet sein“, sagt der städtische Sozialreferent Markus Pferner. „Das ist kaum steuerbar.“ Weder seien die internationalen Flüchtlingsbewegungen vorhersehbar noch die Verteilung auf den Ebenen Bund, Land, Regierungsbezirk sowie Landkreis und kreisfreie Städte.

Landratsamt: Belegung von Turnhallen letztes Mittel

Auch im Landkreis Ostallgäu gilt die Belegung von Turnhallen als letztes Mittel. Das Landratsamt geht derzeit nicht mit einer massiv steigenden Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine aus. Allerdings könne es aufgrund der Verteilung innerhalb Deutschlands und Bayerns verstärkt zu Zuweisungen nach Schwaben kommen, teilt die Pressestelle mit, die gleichzeitig auf eine „hohe Erfüllungsquote bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge“ verweist. Die Kreisbehörde strebe eine „gerechte, gleichmäßige Verteilung“ in den Kreisgemeinden an, was aber immer auch vom vorhandenen Wohnraum abhängig sei.

Lesen Sie auch: Kaufbeuren: Zahl der Ukraine-Flüchtlinge geht zurück - wieder Schulsport in der Schraderhalle

In der Wohnsituation zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen Menschen aus der Ukraine, die laut Landratsamt zu 90 Prozent bei Verwandten oder privaten Vermietern unterkommen, und Asylbewerbern aus anderen Ländern, die in staatlichen Unterkünften wohnen. Nach einer Rechtsänderung durch die Bundesregierung ist es zwar nicht mehr Aufgabe der Ämter, für Ukrainer Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dies werde nach Angaben eines Behördensprechers im Landratsamt entsprechend der bayerischen Regelung jedoch weiter versucht. „Es wird aber zunehmend schwieriger, die bestehenden Mietverhältnisse zu halten“, sagt er. Einer der Gründe: Immobilieneigentümer haben mit einem kürzeren Unterbringungszeitrum gerechnet.