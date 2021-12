Turnschuhe in die Ecke gestellt - Faustballer pausieren

Aufgrund der Pandemie spielen nur noch die Herren des TV Neugablonz - der Zweitbundesligist wird als Profiteam gewertet. Für die Jugend soll es eine extra Lösung geben.

11.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Den Job als Abteilungsleiter der Faustballer beim TV Neugablonz hatte sich Michael Böhm etwas anders vorgestellt. Im Trainingsbetrieb der Jugendlichen in der Halle musste er vergangenen Monat am Eingang stehen und kontrollieren. „Die Kinder unter elf habe ich durchgewunken. Ansonsten durfte nur rein, wer geimpft oder genesen war“, erzählt er. Der Rest musste erst einen Schnelltest machen und die Wartezeit abwarten. Doch inzwischen liegt die Spielzeit für fast alle Teams auf Eis – nur die Erste Mannschaft als Zweitbundesligist darf weiterspielen. „Die 1. und 2. Bundesliga wird dem Leistungssport zugezählt“, erklärt Böhm. „Alle anderen müssen ihre Turnschuhe in die Ecke stellen.“

Bis Mitte Januar läuft die Saison

Zwar sei aufgrund der Pandemie alles noch unsicher, aber zumindest für die Bundesligen ist diese Woche eine Entscheidung gefallen: „Die Deutsche Faustball Liga (DFBL) führt die Spielrunde der Bundesligen bis auf Weiteres – zunächst bis Mitte Januar – unter strengster Beachtung der jeweiligen Bundesland- beziehungsweise örtlichen Regelungen unter dem Aspekt Leistungssport fort“, berichtet Böhm. Damit wird die Erste Herrenmannschaft des TVN weiterhin in der Halle auf Punktejagd gehen – wenngleich ohne Zuschauer.

Im Mittelfeld steht das Team im Soll

Böhm, ehemaliger Aktiver und derzeit auch noch Trainer der Ersten, ist mit den Leistungen der Mannschaft zufrieden: „Unser Team hat bisher für mehr Licht als Schatten gesorgt. Gegen die Spitzenteams war zwar mit jeweils 0:3 Sätzen kein Kraut gewachsen. Lediglich bei einer Begegnung muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, das Spiel leichtfertig aus der Hand gegeben zu haben.“ Doch der TVN hat dafür die sogenannten Big Points gemacht, erzählt Böhm weiter: „Die Mitkonkurrenten um den Verbleib in der 2. Bundesliga Süd der Männer konnten dagegen bislang niedergehalten werden. Also rangieren wir momentan mit 6:6 Zählern auf dem fünften Platz und somit im Mittelfeld. Damit liegt das Team im Soll für das Saisonziel Klassenerhalt in der zweithöchsten Spielklasse.“

Der Rest pausiert bis Mitte Januar

Das kann von den anderen Seniorenteams so nicht gesagt werden – pandemiebedingt: Denn für die Mannschaften in den Klassen unter der Bundesliga ist der Bayerische Turnspiel Verband (BTSV) zuständig – neben Faustball auch noch für Indiaca, Korbball und Korfball, Prellball sowie Ringtennis. Und der BTSV hat alle Spielzeiten – mit Abstrichen auch für die Jugend – ausgesetzt. So wird die Frauenmannschaft des TV Neugablonz erst nach den Weihnachtsferien wieder in der Bayernliga weitermachen – wenn es beim aktuellen Stand bleibt.

Bei der Jugend wird es komplex

Kompliziert wird es hingegen bei der Jugend, erläutert Böhm. Denn die spielen zunächst Wettbewerbe auf Bezirksebene, dann auf bayerischer, anschließend auf süddeutscher Ebene, bis schließlich die deutsche Meisterschaft ansteht. Je nach Bundesland haben die Jugendteams aber mehr oder weniger Spiele bereits absolviert: „Die sind deshalb noch lange nicht fertig“, weiß Böhm. Und bei diesen Teams, die eventuell sogar um die deutsche Meisterschaft mitspielen können, sind auch noch Mannschaften des TV Neugablonz dabei. „Wir sind je nach Altersklasse bei den Topteams oder den Freizeitsportteams dabei“, erläutert der Abteilungsleiter.

Chance für starke und weniger starke Teams

Lesen Sie auch

Handball SG Kaufbeuren Normalität vor der Herausforderung - SG Kaufbeuren vor der Saison

Damit aber Chancengleichheit besteht, soll es eine „Not-Runde für alle Jugendlichen“ geben: Einerseits als Qualifikation für die höheren Meisterschaften, andererseits „damit auch weniger starke Teams noch spielen können“, erklärt Böhm. Doch wie genau und wann das Ganze für den Nachwuchs weitergeht, sei noch ungewiss.