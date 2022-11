TV Neugablonz kommt wieder in Schwung

Verein überwindet Corona-Misere – und diskutiert Fusion mit dem TV Kaufbeuren. Und am 13. Dezember will der TVN feiern.

27.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach zweijähriger Zwangspause hatte der Turnverein Neugablonz wieder zur Mitgliederversammlung ins Vereinsheim eingeladen. Auf der Agenda standen neben anderen Punkten Neuwahlen und das Thema Fusion mit dem TV Kaufbeuren.

Vorstand bestätigt

Der Vorschlag des Vorstandes für die Postenbesetzung fand bei den Mitgliedern jeweils einstimmige Zustimmung. Die Geschicke des Vereins werden weiterhin von Jürgen Feldmeier als Vorsitzenden geleitet. Ihm stehen unter anderem Nicole Castro als Zweite Vorsitzende und Heinz Klier als Dritter Vorsitzender zur Seite.

Verhandlungsmandat gegeben

Kurz Revue passieren ließ Feldmeier die bisherigen Gespräche, die über eine mögliche Fusion des TVN mit dem TV Kaufbeuren geführt wurden. Er stellte die Vorteile eines neuen Großvereins nachvollziehbar in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Bedenken und Nachfragen der Vereinsmitglieder griff er auf und erläuterte ausführlich, was bei einem Fusionsvertrag noch verhandelt werden müsse. Nachdem der Vereinsbeirat ihm bereits ein Verhandlungsmandat ausgestellt hatte, beauftragte ihn ebenso einstimmig die Mitgliederversammlung, Vertragsverhandlungen mit dem TVK zu führen und das Ergebnis bei einer weiteren Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorzutragen.

Die Stadt dankt

Den Ausführungen Feldmeiers lauschten auch Sportbeauftragter Pascal Lechler, und Günther Marz vom Patenverein TV Kaufbeuren. Lechler betonte, dass der Stadt die Wichtigkeit des Sports für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung bewusst sei. Deshalb werde zurzeit an einem Sportentwicklungskonzept für Kaufbeuren gearbeitet.

70 Jahre Geschichte

Feldmeier informierte, dass am Dienstag, 13. Dezember, der TVN eine Feier anlässlich seines 70-jährigen Bestehens veranstalten wird. Dabei sollen auch alle Mitglieder geehrt werden, die während der Corona-Auszeit nicht in den Genuss dieser Anerkennung bedacht werden konnten. Mit einem bedauernden Blick auf Corona erinnerte Feldmeier an die letzte Mitgliederversammlung 2019 und den Saskaler Ball 2020. Danach wurden für nahezu zwei Jahre alle Aktivitäten stark heruntergefahren – und das wenig Erlaubte stand unter der Aufsicht des Hygienebeauftragten Jochen Peukert. Mit Wehmut blickte Feldmeier auch auf den Rückgang der Mitgliederzahlen von 1377 im Jahr 2020 auf 1095 im Januar 2022.

Zwei trübe Jahre vorbei

Zum Mitgliederschwund gesellte sich traurigerweise auch noch der Rückgang von Übungsleitern. Inzwischen zeige sich aber wieder eine positive Vereinsentwicklung, wie die steigenden Mitgliederzahlen und die anlaufenden Aktionen andeuten, erklärte Feldmeier – und unisono die Leiter der Abteilungen im Verein. Alle bedauerten, dass die Trainingsarbeit weitgehend ausfiel und oft nur online stattfand. Wettkämpfe waren Mangelware. Besonders die Kinder- und Jugendarbeit kam fast zum Erliegen. Alle zeigten sich deshalb erfreut, dass es heuer wieder sportlich zum laufen kommt.

Solide Finanzen

Schatzmeisterin Sabine Salan präsentierte die Finanzsituation der vergangenen drei Jahre. Sie stellte fest, dass der Verein finanziell sehr gut über die Runde gekommen ist. 2019 erwirtschaftete der TVN bei Einnahmen von 119.600 Euro und Ausgaben von 100.470 Euro einen Gewinn von 19.420 Euro. 2020 wurden 145.300 Euro eingenommen und 73.800 Euro ausgegeben, Gewinn waren 71.500 Euro. 2021 gab es Einnahmen von 99.150 Euro und Ausgaben von 71.150 Euro, der Gewinn waren 28.000 Euro. Kassenprüfer Kurt Hoffmann hob hervor, dass angemessen gewirtschaftet wurde, und stellte den Antrag auf Entlastung, der einstimmig gewährt wurde.

