TV Neugablonz schreibt Geschichte - Aufstieg in die Bundesliga

Die Faustballer des TV Neugablonz setzen sich in der Relegationsrunde durch und feiern den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Der TVN lebt von seiner Geschlossenheit.

28.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Aufstiegsspiele zum deutschen Faustball-Oberhaus fanden in diesem Jahr in Waibstadt statt. Erstmalig in der Abteilungsgeschichte hat es eine Neugablonzer Mannschaft zur Relegation in die höchste Liga geschafft – und die Männer des TV Neugablonz lieferten.

Der erste Satz war knapp, danach wird es deutlich

In seinem ersten Spiel traf der TV Neugablonz auf die zweite bayerische Mannschaft im Turnier, den TV Eibach 03. Nach einem hart umkämpften ersten Satz, den die Allgäuer mit 12:10 für sich entschieden hatten, folgten zwei souveräne Sätze des TVN mit 11:2 und 11:4. Das Team um Hauptangreifer Christoph Sax demonstrierte dabei eine geschlossene Mannschaftsleistung und sicherte sich somit den ersten Sieg des Tages. Der TV 1865 Waibstadt schlug derweil den TSV Karlsdorf 3:0 und anschließend die Eibacher mit 3:1.

In der zweiten Partie macht der TVN den Triumph perfekt

In der Partie TV Neugablonz gegen Karlsdorf hatten die Allgäuer kleine Anlaufschwierigkeiten und gaben den ersten Satz knapp 9:11 ab, setzten sich aber dann mit drei folgenden Gewinnsätzen (11:6, 11:5, 12:10) insgesamt mit 3:1 durch. Im vorletzten Spiel des Tages sicherte sich das Team aus Eibach gegen den Kontrahenten aus Karlsdorf zwar den dritten Platz, die beiden Aufsteiger in die 1. Bundesliga standen jedoch mit Waibstadt und Neugablonz mit jeweils 4:0 Punkten bereits fest.

Gegen den Mitaufsteiger kommen Talente zum Eisatz

In der letzten Partie des TVN gegen das Team aus Waibstadt konnten die Ostallgäuer – aber auch der Gegner – ohne Druck spielen. Dadurch kamen auf Neugablonzer Seite auch die Nachwuchsspieler zum Einsatz. Trotz der 0:3-Niederlage zeigte die Truppe eine geschlossene Mannschaftsleistung und musste sich auch mit den beiden Talenten Jakob Mehr und Luca Padula nicht vor den Waibstädtern verstecken. Komplettiert wurden die Neugablonzer durch Johannes Böhm, der als Routinier seine Mannschaft sowohl mental von der Seitenlinie wie auch aktiv auf dem Feld unterstützte.

60 Fans aus Neugablonz feiern mit

Das Team aus Neugablonz machte mit den zwei klaren Siegen den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt. Der Jubel der rund 60 mitgereisten Fans war dementsprechend groß. Besonders die hervorragende Leistung der beiden Angreifer Christoph Sax und Sandro Bürger sowie die stabile Abwehr mit Michael Friedrich, Magnus Elstner und Andreas Schneeweis, trugen zu diesem historischen Erfolg bei. Mannschaftskapitän Magnus Elstner zeigt sich hochzufrieden: „ Ich bin stolz auf jeden Einzelnen im Team und freue mich schon jetzt auf die kommende Saison in der 1. Bundesliga.“

Abteilungsleiter Björn Siegmund ist stolz

Abteilungsleiter Björn Siegmund betont die herausragende Leistung der Faustball-Mannschaft: „Man merkt wie die Jungs als Team zusammengewachsen sind und während der Saison noch eine ordentliche Schippe draufgelegt haben.“ Die Mannschaft aus Neugablonz gratuliert zudem dem Team aus Waibstadt zum ebenfalls verdienten Aufstieg – und freut sich auf ein Wiedersehen.