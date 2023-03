U13 freut sich über Vizemeisterschaft im Volleyball

Volleyballerinnen des SV Mauerstetten sind Zweite in Schwaben. Gleich zwei Teams des SVM qualifizieren sich für die südbayerischen Titelkämpfe.

29.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der SV Mauerstetten war nicht nur Gastgeber der schwäbischen Volleyball-Meisterschaft der U13, sondern trat dort auch mit zwei Teams an. Insgesamt hatten sich neun Mannschaften für die Titelkämpfe qualifiziert – und um gleichzeitig vier Plätze für die südbayerischen Meisterschaft auszuspielen.

Mauerstetten I mühelos weiter

Mauerstetten I setzte sich trotz krankheitsbedingten Ausfalls problemlos gegen Donauwörth II und Sonthofen III als Gruppensieger durch. Das gelang auch Donauwörth I sowie Sonthofen I in den anderen Gruppen. Die drei Teams waren damit bereits für die südbayerische Meisterschaft qualifiziert.

Die Zweite nimmt einen Umweg

Das Team SVM II schaffte einen Sieg gegen Sonthofen II und hatte deshalb noch die Chance aufs Weiterkommen. Die nutzte die Mannschaft mit einem Sieg gegen Kleinaitingen – und war damit ebenfalls für die „Südbayerische“ qualifiziert.

Am Ende Platz zwei und vier

Die Gruppensieger traten nochmals gegeneinander an, um den Turniersieger zu ermitteln. Mauerstetten 1 setzte sich mit 2:1 in einem spannenden Tiebreak gegen großgewachsene Donauwörtherinnen durch (15:13). Im anschließenden Spiel gegen Sonthofen gab es für den SVM nichts zu holen – die Mannschaft verlor 0:2. Somit blieb am Ende hinter Sonthofen I ein hervorragender zweiter Platz, gefolgt von Donauwörth und Mauerstetten II. Diese vier Teams fahren nun am 29. und 30. April zur südbayerischen Meisterschaft nach Vilsbiburg.

Der SVM hatte zuvor schon mit der U16 und der U20, der U18 und der U14 Erfolge gefeiert.