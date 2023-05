U13 noch zu klein - SV Mauerstetten scheitert bei der bayerischen Meisterschaft

SV Mauerstetten bei der südbayerischen Meisterschaft im Volleyball mit zwei Teams dabei. Platz 13 und 15 in schwäbischen Duellen erreicht.

03.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Vergangenes Wochenende waren die Roten Raben Vilsbiburg Ausrichter südbayerischen Meisterschaft für die U13 im Volleyball. 16 Teams aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben trafen sich, um die acht Plätze zur bayerischen Meisterschaft auszuspielen – darunter auch zwei Teams des SV Mauertetten.

SV Mauerstetten II ohne Chance

Der SVM II hatte in der Gruppe A keine Chance, verlor gegen Dingolfing, Lenggries sowie Dachau II jeweils in zwei Sätzen und wurde Gruppenletzter.

SV Mauerstetten I mit Marathonmatches

Ein schweres Programm sowie drei Dreisatzspiele hatte der SVM I in Gruppe C. Gegen Straubing verlor Mauerstetten erst im Tiebreak 11:15 auch gegen den späteren Finalisten Lohhof reichte es ganz knapp mit 13:15 nicht zum Sieg. Lediglich gegen Unterhaching setzte sich der SVM mit 15:9 im Entscheidungssatz durch. In den Überkreuzspielen ging es dann gegen Lenggries. Der erste Satz ging deutlich mit 25:15 an die Oberbayern. Trotz bereits zehn gespielter Sätze griff der SVM nochmals an und hielt bis kurz vor Schluss sehr gut mit. Am Ende hatte Lenggries mit 26:24 die Nase vorne und der SVM war ausgeschieden. Am zweiten Turniertag musste der SVM II gegen Niederviehbach ran. Während der erste Satz deutlich mit 9:25 verloren wurde, war der zweite heiß umkämpft (25:27). SVM I hatte Eiselfing als Gegner, musste wieder in einen Entscheidungssatz – und konnte auch diesen nicht für sich entscheiden. Somit kam es zum Aufeinandertreffen der beiden SVM-Teams, welches die Erste Mannschaft mit 25:14 und 25:20 für sich entschied.

Zwei schwäbische Duelle gewinnt der SVM

Die letzten vier Plätze wurden von den vier schwäbischen Teams bei dem Wettbewerb ausgespielt. Donauwörth traf auf Mauerstetten II. Im Tiebreak zeigten die jungen kleinen SVM-Mädels, dass sie kämpfen und dagegen halten können – sie holten sich den Satz mit 15:9 und somit Platz 15. Um Platz 13 spielten Sonthofen und Mauerstetten I. Dies war allerdings eine eindeutige Sache für die SVM-Mädels, welche sich somit vor ihre Rivalinnen aus Schwaben auf Platz 13 schoben. Turniersieger wurde der ASV Dachau verdient vor dem SV Lohhof.

Am kommenden Samstag findet heuer die letzte schwäbische Meisterschaft in dieser Saison statt, und zwar für die U11 in Marktoffingen.