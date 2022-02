U20 aus Mauerstetten ist südbayerischer Vizemeister

Zugleich qualifiziert sich das zusammengewürfelte Team des SVM bei dem Heimwettbewerb für die bayerische Meisterschaft. Die findet eventuell auf im Ostallgäu statt.

22.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein interessantes Turnier boten die acht Mannschaften mit vier siegreichen Teams aus Oberbayern und jeweils zwei aus Niederbayern und Schwaben, die sich in den Bezirksentscheiden durchgesetzt hatten. Doch vor den Qualifikationsspielen hat der veranstaltende SV Mauerstetten noch bei allen Teilnehmern einen Corona-Test gemacht – wie sie vom Bayerischen Volleyball-Verband (BVV) dringend empfohlen werden.

Test vor dem Eintritt

Alle Besucher und Aktive sahen es als sinnvoll an, dass sie von den Helferinnen und Helfern des SVM vor Betreten der Dreifachturnhalle getestet wurden. Und die Volleyballspiele konnten auch nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden des SVM, Werner Höbel, pünktlich beginnen.

Zwei klare Ergebnisse

Der SVM traf in der Gruppe B zunächst auf den Zweiten aus Niederbayern, Wilde Wespen Steinach, und anschließend auf den oberbayerischen Dritten, den altbekannten TSV Eiselfing. Zunächst kam das von Personalausfällen geschwächte Team des SVM noch nicht so richtig in Fahrt und musste noch in sein Spiel finden. Aber die Schützlinge von Trainer Toni Födisch und Co-Trainerin Vera Gebler wurden mit zunehmender Dauer immer dominanter, die Angriffsspielzüge variabler sowie gut und schnell vorgetragen. So gewann das Team mit Frauen aus der Ersten und Zweiten Mannschaft jeweils mit 2:0 sehr deutlich.

Ein Remis gegen Lohhof

Und sparte noch Kraft, die es dann gegen den vermeintlich stärksten Gegner dieser Gruppe, den SV Lohhof, ausspielte. Eine sehr clever und mit großem läuferischen Einsatz spielende Ina Wahmhoff trumpfte stark auf, ebenso wie die groß gewachsenen Mittelblockerinnen Sandra Gärtner und Cora Ostertag, die sehr viele Blockpunkte erzielten. Auch Franziska Maschke half mit starkem Spiel der Mannschaft weiter – ebenso wie Eva Seidl. Mit diesem guten Mix aus Spielerinnen der Ersten und Zweiten kam der SVM gegen die jungen Damen des SV Lohhof zu einem 1:1 – und zog dadurch souverän in das Endspiel ein.

Roten Raben fliegen zu hoch

Dort erwarteten sie die Nachwuchsspielerinnen des Bundesligisten Roten Raben Vilsbiburg. In zwei begeisternden Sätzen trotzten die jungen Damen des SVM ihren an Größe und Schlagkraft haushoch überlegenen Gegnerinnen immerhin einmal zehn und elf Punkte ab. Beide Mannschaften werden – ebenso wie der Dritte des Turniers – am 19. März an der bayerischen Meisterschaft teilnehmen. Der Austragungsort steht noch nicht fest, aber zurzeit bemüht sich der SV Mauer-stetten noch um die Ausrichtung des Wettbewerbs.

Südbayerische Meisterschaft der U20

Gruppe A

TSV TB München – TSV Sonthofen 2:0. Rote Raben Vilsbiburg – MTV Rosenheim 2:0. MTV Rosenheim – TSV Sonthofen 0:2. TSV TB München – MTV Rosenheim 2:0. Rote Raben Vilsbiburg – TSV Sonthofen 2:0. TSV TB München – Rote Raben Vilsbiburg 0:2.

Tabelle:

1. Rote Raben Vilsbiburg. 2. TSV TB München. 3. TSV Sonthofen. 4. MTV Rosenheim.

Gruppe B

SV Lohhof – Wilde Wespen Steinach 2:0 (25:12, 25:7). SV Lohhof – TSV Eiselfing 1:1 (22:25, 25:12). SV Mauerstetten – Wilde Wespen Steinach 2:0 (25:12, 25:18). SV Mauerstetten – TSV Eiselfing 2:0 (25:11, 25:11)

SV Lohhof – SV Mauerstetten 1:1 (15:25, 25:20). TSV Eiselfing – Wilde Wespen Steinach 2:0 (25:9, 25:19)

Tabelle:

1. SV Mauerstetten. 2. SV Lohhof. 3. TSV Eiselfing. 4. Wilde Wespen Steinach.

Überkreuzspiele:

TSV TB München – TSV Eiselfing 2:0 (25:10, 25:7). SV Lohhof – TSV Sonthofen 2:1 (25:27, 25:17, 15:11).

Spiel um Platz 7:

MTV Rosenheim

Wespen

Steinach

Um Platz 5:

– Wilde2:0 (25:10, 25:19).

TSV Eiselfing – TSV Sonthofen 1:2 (24:26, 25:20, 14:16).

Um Platz 3:

TSV TB München – SV Lohhof 2:0 (25:13, 25:21).

Endspiel :

Rote Raben Vilsbiburg – SV Mauerstetten 2:0 (25:11, 25:10).