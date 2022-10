U20 des ESV Kaufbeuren zittert und jubelt

Eishockey: Die U20 des ESV Kaufbeuren erreicht in der DNL die Meisterrunde – elf Sekunden vor dem Ende der zweiten Partie.

04.10.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Über zu wenig Spannung kann sich niemand beklagen, der am zurückliegenden Wochenende dem U20-Team des ESV Kaufbeuren bei den beiden Auswärtsspielen in Dresden die Daumen gedrückt hat. Die Ausgangslage war klar. Um die Meisterrunde der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) zu erreichen, brauchten die Kufencracks von Trainer Andreas Becherer noch einen einzigen Punkt.

2:3 kurz vor Schluss kassiert

Im ersten Spiel standen sie nach der Schlusssirene aber mit leeren Händen da. Dreieinhalb Minuten vor Schluss traf Richard Ulbrich zum entscheidenden 3:2 für den Eislöwen-Nachwuchs. „Dresden hatte an dem Wochenende einfach nichts zu verlieren – und wir mussten dagegen halten“, bilanzierte Trainer Becherer. Es sei für seine Jungs, darunter übrigens auch Leon van der Linde aus der ersten Kaufbeurer Mannschaft, daher nicht immer einfach gewesen, die richtige Balance in den Spielen zu finden. Die Niederlage am Samstag bezeichnete Becherer als „extrem unglücklich“, auch weil der Puck vorn manchmal einfach nicht über die Linie gehen wollte und Kaufbeuren gleich mehrfach am Pfosten scheiterte.

Im zweiten Spiel steigt der Druck

So aber war der Druck vor der Sonntagspartie nochmals gestiegen. „Eigentlich war die Ausgangslage unverändert. Wir brauchten einen Punkt“, relativierte Becherer, doch schon der erste Abschnitt im Sonntagsspiel zeigte, dass es eben um alles oder nichts ging. Zwei große Strafen sprachen die Schiedsrichter vor dem ersten Pausentee aus, eine auf jeder Seite. Dresdens Florian Apitz musste nach einem Check gegen den Kopf zum Duschen, Kaufbeurens Alexander Lieske folgte ihm nach einem Kniecheck wenige Minuten später. „Beide Strafen muss man nicht zwingend geben“, sagte Andreas Becherer später.

1:0 kurz vor dem Ende entscheidet

Es folgte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams bemüht waren, Fehler tunlichst zu vermeiden. Aber Dresden musste mit fortlaufender Dauer und beim Stand von 0:0 mehr und mehr Risiko gehen. Und so konnte sich die Kaufbeurer Freude über den frühzeitigen Klassenerhalt elf Sekunden vor Spielende entladen. Louis Herbrik traf zum erlösenden 1:0, gleichzeitig der Endstand.

Jetzt erst einmal kurz erholen

Nach so viel Aufregung kommt etwas Ruhe gerade recht. Während in Gruppe B (mit Kaufbeuren) nämlich schon alle Matches absolviert sind, stehen in Gruppe A noch vier an – diese werden am kommenden Wochenende ausgetragen. Die Meisterrunde startet erst Mitte Oktober, Kaufbeuren hat nun einige Tage kein Pflichtspiel.

