U20 des ESVK: Alles oder Nichts für Kaufbeuren in Dresden

Zieht die U20 des ESV Kaufbeuren in die Meisterrunde der DNL ein? Beim Verfolger in Dresden bracht der ESVK noch einen Punkt.

30.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ein Punkt fehlt der U20 des ESV Kaufbeuren noch, um die Meisterrunde in der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) zu erreichen und somit auch den vorzeitigen Klassenerhalt zu feiern. Die beiden finalen Spiele der Evaluierungsrunde finden am Wochenende in Dresden statt, und zwar am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr.

Wer den ersten Fehler macht

Trainer Andreas Becherer hat sich mit Dresden zuletzt intensiv befasst. „Sie haben mir sehr gut gefallen. Wir werden geduldig spielen müssen“, sagt der ESVK-Coach. Er erwarte Spiele, in denen die Mannschaft verliert, die mehr Fehler macht.

„Das heißt für uns: Wir müssen extrem sortiert auftreten.“ Mit den Leistungen vom vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf war der Eishockeylehrer bekanntlich nicht zufrieden gewesen. Jedoch habe das Team in den zurückliegenden Trainingseinheiten eine gute Reaktion gezeigt, meint Becherer.

Drei Verletzte bei der U20 des ESVK fehlen

Zudem habe man „sehr gute Gespräche“ geführt. Personell wird neben den weiterhin verletzten Benedikt Diebolder und Jonas Fischer – Rückkehr etwa Mitte Oktober – nun auch Jakob Peukert wegen einer Oberkörperverletzung ausfallen.

