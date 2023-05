Über 4500 Bäume in Kaufbeuren gepflanzt

Die städtische Forstverwaltung in Kaufbeuren wertet 27.000 Quadratmeter Fläche auf. Das steckt dahinter.

01.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren baut in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ein Ausgleichskonto für Bannwald auf. Dafür wurden bereits Flächen gekauft. Insgesamt sollen rund 27.000 Quadratmeter aufgewertet und Ökopunkte geschafffen werden. Ziel ist es laut Pressesprecher Tobias Müller, Ausgleichsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft zu haben. Das sei sinnvoll, da gerade die Aufforstung von Wäldern jahrelang dauert.

Lesen Sie dazu auch: Die Stadtgärtnerei lässt Kaufbeuren erblühen.

2022 hat die Forstverwaltung in der Nähe des Klärwerks zwei Wiesenflächen als Bannwaldausgleich aufgeforstet. Es wurde eine Fläche von 5000 Quadratmetern bepflanzt. Dort wurden 1788 Bäume wie Stieleiche, Flatterulme und Hainbuche, gesetzt. Dabei handelt es sich laut Müller um Auwaldbaumarten, die ideal in den Wertach-Auwald-Standort passten. Ergänzt wurden die Bäume durch rund 250 Sträucher wie Hasel, Schlehe, Holunder, Schneeball und Liguster, "um einen artenreichen und gestuften Waldrand zu erhalten".

Aufforstung entlang des Eybachs

Derzeit werden auf der Ökokonto-Fläche des Eybach-Projektes 2225 Rotbuchen und 250 Weißtannen gepflanzt. Dies geschieht auf einer Pflanzfläche von 6000 Quadratmetern entlang des Eybachs. Die Aufforstung sichere bestehende Waldbestände, die in den vergangenen Jahren durch äußere Einflüsse stark gelitten hätten. Caroline Moser, Referatsleiterin für Liegenschaften, Wirtschaft und Kultur, betont: „Mit den neu geschaffenen Waldflächen schaffen wir die Basis für weitere Entwicklungen der Stadt als Wirtschafts- und Wohnstandort und investieren in ökologisch-nachhaltiger Weise in unsere Zukunft.“

Lesen Sie dazu auch: Warum ist es so schwer, an städtischen Baugrund zu kommen?

Für Ökopunkte oder Waldausgleichsflächen gibt es einen kommerzieller Markt. Die Stadtverwaltung Kaufbeuren handle nicht damit, betont Moser. Die genannten Flächen und generierten Ökopunkte dienten ausschließlich der Realisierung kommunaler Entwicklungen und Verwirklichung von Infrastrukturprojekten in der Stadt Kaufbeuren. Der Bannwald rund um den Stadtteil Neugablonz sowie der Auwald entlang der Wertach wurde vom Landratsamt Ostallgäu per Rechtsverordnung vom 9. Oktober 1986 festgesetzt. Bannwald bezeichnet einen Wald, der vor allem in städtischen Ballungsräumen wichtig ist. Diese besondere Art des Waldes sorge für ein ausgeglicheneres Stadtklima, dient als Erholungsraum und wirkt sich ebenfalls positiv auf die Luftqualität aus.