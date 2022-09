Löwenmarsch: Wie ist es, über 70 Kilometer am Stück durch das Voralpenland zu wandern?

Wanderungen wie der Löwenmarsch verlangen den Beinen einiges ab - eine Redakteurin hat es probiert. Von nassen Füßen, Gereiztheit und einem märchenhaften Ziel.

Sahara durchqueren, Fallschirm springen, Kilimandscharo besteigen – Abenteuer haben viele Gesichter. Aber muss es gleich gefährlich, klimaschädlich und teuer sein? Muss es nicht. Mikroabenteuer sind derzeit in aller Munde. Dabei handelt es sich um Erlebnisse im Alltag und vor der Haustür. Was als Herausforderung gilt, bestimmen wir selbst. Redaktionsmitglieder machen sich auf die Suche danach. Davon handelt diese Serie.

Ultrawanderungen werden immer beliebter – 50, 70, oder 100 Kilometer weit gehen, ohne längere Pause. In ganz Deutschland gibt es Megamärsche, bei denen zum Teil Tausende von „Spinnern“ gemeinsam wandern, sich gegenseitig motivieren, aber auch nerven können. Klingt nach einer reizvollen Herausforderung, und wenn man mit dem „Spaziergang“ noch ein soziales Projekt unterstützt – umso besser.

Erste Herausforderung: Innerhalb von fünf Tagen Sponsoren finden

Die Registrierung im Internet – zwei Tage vor Anmeldeschluss – ist in einer Minute erledigt. In fünf Tagen geht es los, bis dahin müssen Sponsoren gefunden werden, damit man als Läufer eine ordentliche Summe für den guten Zweck beitragen kann – mindestens einen Euro pro gelaufenem Kilometer. Im konkreten Fall 70, so lang ist die gewählte Etappe von Dießen am Ammersee bis zum Schloss Hohenschwangau, dem Ziel des „Löwenmarschs“. Man könnte auch 100 Kilometer von Schloss Kaltenberg aus gehen. Der von Familie und Freunden gespendete Betrag wächst – und damit der Druck, die Tour durchzuhalten.

Löwenmarsch: Zweifel zwei Tage vor dem Start

Zwei Tage, bevor es los geht, kommen leichte Zweifel. Die Kondition ist durch tägliches Ausdauertraining gut, aber ob das reicht? Sich spontan für einen 70 Kilometer-Marsch anzumelden – was für eine Schnapsidee. Ohne jemals zuvor so weit am Stück und eine komplette Nacht durchwandert zu sein. Doch es gibt kein Zurück, das Spendenkonto steht bei 270 Euro.

Am Tag des Aufbruchs zieht ein heftiges Gewitter über ganz Südbayern hinweg, doch beim Start am Ammersee gegen 20 Uhr ist alles friedlich, die Luft klar. Mehrere hundert Frauen und Männer ziehen in den Sonnenuntergang und mystisch schwebende Nebelschwaden hinein. Die erste Etappe bis Wessobrunn ist 13 Kilometer lang.

Ein Umweg beim Löwenmarsch sorgt für nasse Füße

Schon bei der Hälfte sind die Füße nass, nach einem Umweg durch die sumpfige Wiese, um einer großen Wasserlache auszuweichen. An der ersten Station schnell die Socken wechseln und weiter geht’s. Auf den Berggipfeln in der Ferne brennen Gedenkfeuer, eine unbeteiligte Spaziergängerin beobachtet sie. Außer ihr sind kaum Menschen unterwegs. Bis zur Bundesstraße, an der der Weg nun entlang führt. Ein Auto nach dem anderen rauscht vorbei. Die Wanderer werden ruhig, es ist zu anstrengend, gegen die Motorengeräusche anzureden.

Bis zum Start am Ammersee hat sich das Gewitter verzogen. Bild: Katharina Gsöll

An der nächsten Verpflegungsstation im Schongauer Märchenwald gibt es Kaffee, die Wärme tut gut. Zu gemütlich sollte man es trotzdem sich nicht machen – das erschwert den erneuten Aufbruch. Gestärkt geht es nun auf den längsten Abschnitt, 19 Kilometer bis zur Wieskirche. Auch jetzt, weit nach Mitternacht, ist keine Müdigkeit zu spüren. Noch laufen die Beine wie von selbst.

Und dann kommt er irgendwann, mitten im Wald: der Mann mit dem Hammer. Mit einem Schlag streiken alle Gliedmaßen. Es wird kalt, also in Bewegung bleiben, weitergehen. Mit dem Gefühl, als steckten die Beine in eisernen Leggins. Um dreiviertel fünf ist es irgendwie geschafft: Die berühmte Barockkirche taucht hinter einem Hügel auf, darüber glitzern Sterne.

Die Stimmung unter den Teilnehmenden des Löwenmarsches ist gereizt

Bloß nicht hinsetzen, sonst ist hier Ende. Die Stimmung unter den Teilnehmenden ist gereizt, der Kaffee nur lauwarm und schmeckt fürchterlich. Aufgeben ist nur deshalb keine Option, weil man um diese Uhrzeit ausschließlich zu Fuß weiterkommt. Die Schritte sind inzwischen winzig, genau wie die Motivation.

Märchenhaft – doch bis zum Märchenschloss sind es noch 26 Kilometer

Dann durchbricht das erste Sonnenlicht den Nebel – es wirkt surreal, märchenhaft. Aber bis zum Märchenschloss sind es noch 26 Kilometer. Entlang des Bannwaldsees wird man jetzt, Sonntagvormittag, in einer Tour von Radlern aus dem Weg geklingelt, doch für Verfluchungen fehlt die Energie. Die Eisenleggins bremsen, die Sonne sticht nun erbarmungslos.

So sind die letzten 800 Meter ein Gang durch die Hölle. Überall stehen Touristen im Weg – und die Mischung aus Aggression und Euphorie weckt neue Lebensgeister. Noch eine Treppe bezwingen – und es ist geschafft. Nach 73 Kilometern und etwa 16 Stunden gibt es eine Silbermedaille und ein gekühltes alkoholfreies Weißbier. Erstaunlicherweise schmerzt außer den Kniekehlen nichts. Ob es im nächsten Jahr die 100 Kilometer werden, ist dennoch fraglich.

