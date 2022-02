Ukraine-Krieg: Appelle und Hilfe aus Kaufbeuren

Leid und Flucht in der Ukraine: Aus Kaufbeuren kommen Hilfsangebote für die Betroffenen. Eine Solidaritätskundgebung ist am Mittwoch vor dem Rathaus geplant.

27.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

In einer bewegenden Botschaft hat Oberbürgermeister Stefan Bosse aus Kaufbeuren um Solidariät für die Menschen in der Ukraine gebeten. „Die Ereignisse machen uns fassungslos“, sagte er zu dem Angriff Russlands. „Wir werden nun mit einer grausamen Realität konfrontiert.“ In einer gemeinsame Erklärung der bayerischen Kommunen mit Partnern in der Ukraine, die Bosse unterzeichnet hat, zeigte er sich erschüttert über die „Entwicklungen der russischen Aggression bis hin zu einem kriegerischen Angriff auf die gesamte Ukraine“. Die Ukraine habe seit 2014 ein leuchtendes Zeichen für eine wachsende, junge Demokratie in Europa abgegeben, heißt es in der Erklärung. Die gestärkte kommunale Selbstverwaltung sei zunehmend zur Garantin eines stabilen Systems geworden, das von der russischen Föderation nun in ihren Grundfesten bedroht wird. „Wir wünschen uns, dass die Menschen in der Ukraine in Frieden und Freiheit ihre Zukunft selbst demokratisch bestimmen können“, heißt es in der Erklärung. „Diese völkerrechtliche Grundlage, die die russische Föderation in nicht zu rechtfertigender Weise mit militärischer Gewalt eklatant verletzt hat, muss wieder Geltung erlangen.“

Partnerschaft zwischen Schwaben und Ukraine

In Bayern gebe es viele Verbindungen mit den Menschen in alle Regionen der Ukraine, so Bosse. Er nannte beispielhaft die Partnerschaft des Bezirks Schaben mit der Bukowina auf rumänischer und ukrainischer Seite und die enge Zusammenarbeit der Lebenshilfe Ostallgäu mit der ukrainischen Organisationen „Dzvinochok“ sowie der Elterninitiative „Träume der besonderen Kinder“.

"Machthaber in Russland zur Rechenschaft ziehen"

Bosse äußerte in seiner wöchentlichen Videobotschaft die Zuversicht, „dass die Machthaber in Russland für die Verbrechen von ihrem Volk zur Rechenschaft gezogen werden“. Er appellierte an die hier lebenden Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, den Menschen dort mitzuteilen, was sie sehen und was passiert. „Wir in Kaufbeuren sind handlungsfähig“, sagte er. „Und wir sind willens und in der Lage Flüchtlinge aufzunehmen.“ Bosse rief zudem zu Spenden auf.

Spendenaktion gestartet

Eine Solidaritätskundgebung für die Menschen in der Ukraine planen SPD und Grüne in Kaufbeuren am Aschermittwoch, 2. März, um 17 Uhr vor dem Kaufbeurer Rathaus in der Kaiser-Max-Straße. Die Kaufbeurer Wohltätigkeitsorgansation Hockey for Hope unterstützt die Opfer in der Ukraine ebenfalls und hat 1000 Euro an Humedica gespendet. Sie ruft zu weiteren Spenden auf und sichert zu, dass jeder Euro an die Hilfsorgansation geht, die ebenfalls bereits Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zugesagt hat.