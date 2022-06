Ukraine-Krieg prägt Vertriebenen-Gedenktag in Kaufbeuren

Die Stadt Kaufbeuren und der Gablonzer Heimatkreis erinnern an die Opfer von Flucht und Vertreibung. Wie der Oberbürgermeister die aktuelle Situation beurteilt.

27.06.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Durch den Krieg in der Ukraine erhalte der internationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation einmal mehr traurige Aktualität, sagte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse. Zusammen mit Sylwia Pohl vom Gablonzer Heimatkreis legte er anlässlich dieses Gedenktages Kränze am Ehrenmal am Fichtenweg in Neugablonz nieder. Ein Bläserquartett der Stadtkapelle Kaufbeuren gestaltet die Veranstaltung, zu der rund zwei Dutzend Zuhörer zum Mahnmal hinter der Herz-Jesu-Kirche gekommen waren.

Eine Thematik, die "längst nicht überwunden" ist

Bosse wies in seiner Rede auf die Bedeutung dieses Gedenktages hin, den es erst seit wenigen Jahren gebe. Denn die Erinnerung an die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation sei keine Angelegenheit, die sich nur den Zweiten Weltkrieg beziehe. Wegen der Ansiedlung vieler Vertriebener aus dem Raum Gablonz an der Neiße, die zur Gründung des Stadtteils geführt hat, spiele dies Epoche für Neugablonz zwar ein besondere Rolle. Aber seit 1945 habe es viele weitere die kriegerische Auseinandersetzunge mit entsprechenden Migrationswellen gegeben. Der Oberbürgermeister erinnerte an die Menschen aus Syrien und aus dem Irak, die vor einigen Jahren auch nach Kaufbeuren geflüchtet sind. Aktuell wirke sich nun der Krieg in der Ukraine bis in die Wertachstadt aus. Die Geflüchteten, die von dort ins Allgäu gekommen sind, zeigten, dass „die Thematik längst nicht überwunden“ sei. In diesem Zusammenhang lobte Bosse den „besonnenen Weg“ der Bundesregierung im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt.

Appell zur Wachsamkeit

Dieser Angriffskrieg zeige drastisch, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sind. Deshalb müssten diese Werte immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden – sei es durch Gedenktage wie diesen oder durch andere Aktivitäten. Dass sich am Ehrenmal am Fichtenweg kaum junge Menschen eingefunden haben, wertete Bosse nicht als Desinteresse. „Auch die Jungen wollen keinen Krieg“, sagte er. Vielmehr beschäftige sich diese Generation auf andere Weise mit der Thematik. Wichtig sei es, „nicht einfach vor sich hin zu leben“, sondern wachsam zu sein.