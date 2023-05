Fehlender Wohnraum: Ukrainische Flüchtlinge stehen vor großen Herausforderungen

Einige ukrainische Geflüchtete wohnen in Kaufbeuren und in Buchloe bei Gastfamilien auf engem Raum, andere in schäbigen Unterkünften. Umziehen ist oft unmöglich.

22.05.2023 | Stand: 18:56 Uhr

Eiskalt ist es in der Küche, Schimmel hat sich am Putz festgesetzt. Durch einen Riss in der Wand scheint schon das Tageslicht. „Wir hatten immer wieder Husten deswegen“, sagt die Mutter einer ukrainischen Familie, die seit einigen Monaten in einem Haus im Ostallgäu untergebracht ist. Auf Anordnung ihrer Vermieter heizte sie kaum, da die Kosten so gestiegen waren. Den ganzen Winter kochte sie, mit den Füßen in Stiefeln und in einen warmen Mantel gehüllt in der Küche. „Wir wollen hier weg“, sagt die Mutter. Doch das ist gar nicht so einfach.

