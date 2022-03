Nach anstrengender Fahrt sind 15 Frauen und Kinder aus der Ukraine am Freitagnachmittag sicher in Kaufbeuren angekommen. Lebenshilfe-Geschäftsführer Klaus Prestele (hinten rechts) und Dr. Katharina Haberkorn vom Bezirk Schwaben haben sie an der ukrainisch-rumänischen Grenze abgeholt.