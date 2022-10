Um die Kaufbeurer Altstadt zu beleben, sind kreative Ideen notwendig

Gemeinsame Projekte wie der neue Coworking-Space sind begrüßenswert, findet unsere Autorin. So lässt sich leichter etwas gegen den Leerstand unternehmen.

Menschen aus unterschiedlichen Branchen und mit vielfältigen Ideen, die gemeinsam einen Raum nutzen. Dieses Konzept hat sich in der Kaufbeurer Altstadt bereits bewährt. Beispielsweise im Herbst 2021, damals eröffneten Künstlerinnen und Künstler am Salzmarkt einen Pop-up-Store. Dort zeigten sie bis zum Jahresende, was sie in ihren Werkstätten und Ateliers schaffen.

Ein anderes Beispiel, das aus der Not heraus entstand: Als der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie 2021 erneut ausfiel, verwandelten Standbetreiber das ehemalige Traditionsgeschäft Rättich in eine Weihnachtswelt.

Solche gemeinsamen Projekte sind begrüßenswert. Denn zusammen lässt sich oft leichter etwas gegen den Leerstand in der Altstadt unternehmen als allein. Die Mitwirkenden können sich die Ladenmiete teilen und so Vorhaben verwirklichen, die sonst womöglich nicht stemmbar gewesen wären. Außerdem profitieren sie vom Austausch untereinander.

Schön, dass Hauseigentümer neuen Konzepten wie dem Coworking-Space aufgeschlossen gegenüber stehen und sie unterstützen.

Die Idee, dass viele Menschen einen Raum mit Leben füllen, lässt sich noch erweitern, vielleicht sogar auf ein ganzes Gebäude ausdehnen. Denkbar wäre beispielsweise ein Kulturzentrum oder ein innovativer Gastronomiebetrieb. So oder so, um die Kaufbeurer Altstadt zu beleben, braucht es kreative Vorschläge.

