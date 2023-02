Um diese Themen geht es bei der Bauplus in Kaufbeuren

Zum 13. Mal findet die Messe Bauplus am 4. und 5. Februar statt. Die Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen in turbulenten Zeiten.

01.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Viele Veränderung gibt es innerhalb der Baubranche. Gestiegene Preise, Lieferengpässe und Fachkräftemangel erschwerten das Geschäft. Themen, die auch das Angebot der 13. Bauplus am kommenden Wochenende prägen. Energie sparen und Neubau finanzierbar machen, das beschäftigt laut Jens Güttinger, Veranstalter der Messe, aktuell die Menschen.

Den Besuchern biete sich die Gelegenheit, an einem Wochenende und geballt zahlreiche Aussteller aus verschiedenen Branchen zu treffen. „Dieses Jahr kann die Bauplus wieder unter normalen Bedingungen stattfinden und nicht, wie letztes Jahr, unter Corona-Auflagen“, sagte Hallenbetreiber Josef Scheibel bei einer Pressekonferenz im Vorfeld.

Richtiges Lüften gegen Schimmelpilz

Dass die Menschen zurzeit Energie sparen, bringt laut Helmut Gansohr vom Riedener Malerbetrieb Gansohr auch Probleme mit sich. Denn wenn es in den eigenen vier Wänden nicht so warm ist, lüften viele Menschen weniger. Deshalb will Gansohr bei der Bauplus über Schimmelpilz und richtiges Lüften sprechen. „Viele meinen, ein paar Minuten lang alle Fenster aufzureißen, sei sinnvoll“, sagte er. Neue Studien sagten aber das Gegenteil aus. „Man kann sich den Schimmel auch reinlüften.“ Zu diesem Thema hält er auch einen Vortrag bei der Messe. Wärmedämmung ist für ihn dieses Jahr besonders wichtig. Dabei wolle er erst einmal darauf eingehen, wo das überhaupt sinnvoll ist. „Man kann auch alles totdämmen.“

Jens Güttinger Bild: Felicia Straßer

Firma Höbel informiert über Dachsanierungen

Auch die Firma Höbel in Immenhofen will bei der Bauplus über Dachsanierungen informieren. Dadurch kann man laut Marketingleiterin Monika Vietz bis zu 30 Prozent Energie einsparen. In Zeiten von steigenden Energiepreisen sei dies für viele Menschen interessant. Die Firma Höbel legt den Fokus auch auf größere Wohnanlagen. Gerade in ländlichen Gegenden ist es laut Vietz wichtig, dass sich das Gebäude einfügt und nicht ein riesiger Klotz mitten im Dorf steht. „Und dabei wollen wir platzmäßig trotzdem das Maximum herausholen“, sagte sie.

Ein weiterer Aussteller bei der Messe ist die Firma Creaton aus Wertingen. Sie stellt ein neues Konzept vor, mit dem nach Unternehmensangaben mehr Stromertrag aus Photovoltaikanlagen erwirtschaftet werden kann. „Unsere Mission bei der Messe ist, Wissen zu liefern, Lösungen vorzustellen und ein Netzwerk mit den Handwerkerbetrieben zu bilden“, sagte Armin Böck vom Marketing. Denn die Handwerker seien es, die die Produkte von Creaton verbauen müssen.

PV-Anlagen in vielen Bundesländern Pflicht

PV-Anlagen sind jetzt laut Böck richtig sinnvoll. „Preislich ist es sehr rentabel“, sagte er. „Außerdem herrscht ein politischer Druck durch Rahmenverträge wie das Klimaabkommen.“ So seien die Anlagen bei der Anschaffung steuerfrei, und in vielen Bundesländern sei es mittlerweile auch Pflicht, PV-Anlagen beim Hausbau oder bei der Sanierung auf dem Dach zu installieren. Mit der Sanierung von Dächern beschäftigt sich Creaton ebenfalls. „Wir bieten Lösungen im Dachziegelbereich für die Bauherren“, sagte Böck.

Wenig Nachwuchs im Handwerk

Mit der Teilnahme bei der Bauplus informieren die Aussteller nicht nur über Innovationen, sondern präsentieren sich auch als Arbeitgeber. Denn in den Handwerksberufen mangelt es an Nachwuchs. „Mit Azubis ist es aktuell sehr schwer“, sagt Monika Vietz. Die Aussteller zeigten sich bei der Pressekonferenz einig, dass der Handwerkerberuf in den vergangenen Jahren an Ansehen verloren hat. „Die Grundhaltung hat sich geändert“, sagte Böck. „Heute wollen alle studieren.“

Die Messe im Überblick: