Die 30. Lebende Krippe im Kaufbeurer Märzenburgwald soll wieder 10.000 Besucher anlocken. Diesmal stehen Veränderungen an.

27.11.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Es ist eine Traditionsveranstaltung, die jedes Jahr vor Weihnachten Tausende in den Kaufbeurer Märzenburgwald zieht: die Lebende Krippe. Kurz vor dem Weihnachtsfest, am 16. und 17. Dezember, stellt die Kaufbeurer Initiative (KI) dort wieder die Weihnachtsgeschichte dar - an beiden Tagen von 14 bis 19 Uhr. Nach zweimaliger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie ist es die 30. Lebende Krippe im 32. Jahr. Diesmal findet das Krippenspiel jedoch unter anderen Vorzeichen statt.

