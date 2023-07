Umfrage in der Stadt: Welche Urlaubspläne haben die Kaufbeurer?

Gardasee, Kärnten, Balkonien: Passanten in Kaufbeuren verraten ihre Urlaubsziele – oder warum sie daheim bleiben.

25.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Nächste Woche beginnen auch in Bayern die Sommerferien und die Urlaubssaison erreicht ihren Höhepunkt. Doch wohin soll die Reise gehen? Und fahren auch Paare und Singles, die keine schulpflichtigen Kinder haben, während der Hauptreisezeit in den Urlaub? Passantinnen und Passanten in der Kaufbeurer Altstadt geben folgende Antworten auf diese Fragen.

Christine Röck, Pforzen: „Gefühlt zum 400. Mal fahre ich mit meiner Familie in den Ferien für vier Wochen an den Gardasee. Wir haben dort eine Ferienwohnung zwischen Peschiera und Sirmione. Für uns ist der Urlaub dort wie nach Hause kommen. Und obwohl wir schon so oft dort waren, ist es immer wieder schön. Es gibt so viele Dinge, die man unternehmen kann.“

Kaufbeurer besucht seinen Sohn in Madrid

Udo Schmidt, Kaufbeuren: „Ich werde im August zu meinem Sohn nach Madrid fliegen, der dort studiert. Ich freue mich schon darauf, dass er mir die Stadt zeigt. Da die Temperaturen dort um die 40 Grad liegen, planen wir noch ein paar Tage am Meer. Zuhause wartet dann ein Umzug auf mich. Sollte das Wetter zum Ferienende hier nicht mehr so schön sein, geht es vielleicht noch an den Gardasee. “

Ulla Nitzke, Kaufbeuren: „Wie jedes Jahr fahre ich mit Freunden Anfang August nach Gmünd in Kärnten. Wir besuchen dort den großen Kunsthandwerkermarkt. Dieses Jahr können wir ein paar Tage länger bleiben und so planen wir noch einen Abstecher nach Slowenien. In Gmünd ist meistens nicht allzu viel los, da lässt es sich auch in der Ferienzeit gut Urlaub machen.“

Lieber außerhalb der Schulferien verreisen

Gerhard Benker, Kaufbeuren: „Im Juli und August bin ich immer zu Hause. Das Wetter hier ist meistens auch schön und es ist Tänzelfest. Dafür war ich im Mai drei Wochen in Jordanien. Das war schon sehr eindrucksvoll. Im September werde ich mit meiner Frau noch eine Zugrundreise durch die Schweiz machen. Wir bevorzugen schon die Reisezeiten außerhalb der Schulferien, da es meist etwas ruhiger ist.“

Lesen Sie auch: Griechenland meiden oder nicht? Was ein Allgäuer Reiseexperte rät