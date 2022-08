Umgang mit Kleintieren in Kaufbeurer Dehner-Filiale bringt Kundin in Rage

Eine Kundin kritisiert die Haltungsbedingungen für Hasen und Hamster in dem Gartencenter in Kaufbeuren. So ordnet das Veterinäramt die Vorwürfe ein.

11.08.2022 | Stand: 07:26 Uhr

Die Hitze macht einem schon draußen zu schaffen. Wie soll es da einem Kleintier ergehen, das den ganzen Tag in einem Glaskasten sitzt? Gedanken darüber hat sich eine Kundin des Dehner-Gartencenters in Kaufbeuren gemacht. Da sie um das Wohl der Hasen, Hamster und anderer Kleintiere besorgt war, wandte sie sich an die Polizei und das Veterinäramt des Landratsamts Ostallgäu.

In einem Schreiben an unsere Redaktion schätzt die Frau die Innentemperatur in den Kästen auf zeitweise 40 Grad. Sie befürchtet, dass die Mitarbeiter die Tiere auch über das Wochenende nicht kühler unterbringen.

Kleintierverkauf im Dehner-Gartencenter in Kaufbeuren: Kette weist Vorwürfe zurück

Die Gartencenter-Kette weist die Vorwürfe zurück. Die Glaskästen seien, wie alle anderen Tierhaltungsanlagen des Unternehmens, auf dem neuesten Stand der Technik und gewährleisteten das Tierwohl, sagt eine Sprecherin. „Dabei erfüllt Dehner nicht nur die geltenden gesetzlichen Anforderungen, sondern steht in intensivem Kontakt mit Tierschutzorganisationen und Amtsveterinären.“

Die Experten legten Wert darauf, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stellenwert des tiergerechten Umgangs vermittelt wird. Zudem versorgten die Fachkräfte auch am Wochenende die Tiere. „Ziel ist es, den Tieren den Aufenthalt in den Zoofachbereichen so artgerecht wie möglich zu gestalten“, sagt die Sprecherin.

Veterinäramt Ostallgäu: "Es gab bereits mehrere Kontrollen"

Die Vorwürfe sind auch dem Veterinäramt im Landratsamt Ostallgäu bekannt. „Es gab bereits mehrere Kontrollen“, teilt die Behörde mit. Laut der Vorschrift für die Haltung von Kleinsäugern im Zoofachhandel, die für alle Geschäfte dieser Art gilt, „ist eine Umgebungstemperatur im Bereich 18 bis 24 Grad anzustreben“. Im Geschäft müsse zudem sichergestellt werden, dass auch im Sommer die Temperatur im Tierbereich nicht über 28 Grad ansteigt.

Außerdem seien die Halter verpflichtet, im Sommer stichprobenartig ein Thermometer zu benutzen, um sicherzustellen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Falls nötig, müssen die Temperatur mit Lüftern oder Kühlpads gesenkt werden. Zusätzlich muss der Gesundheitszustand der Tiere täglich überprüft werden. Im Krankheitsfall ist ein tierärztlicher Versorgungsnachweis erforderlich.

Das Veterinäramt teilt mit, dass die Vorwürfe gegen das Gartencenter in Kaufbeuren zurückgewiesen werden. Demnach sei der Umgang mit Kleintieren in dem Geschäft bei hoher Außentemperatur aktuell nicht zu bemängeln.