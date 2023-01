Umstrittene neue Regel: Radler frei in der Flaniermeile von Kaufbeuren

Fahrradfahrer dürfen von Mittwoch an erstmals auch tagsüber durch die Kaufbeurer Fußgängerzone rollen. Wie halten es Nachbarstädte damit?

31.01.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Wer wird der erste Radfahrer sein, der tagsüber durch die Fußgängerzone rollt? In Schrittgeschwindigkeit und mit dem Segen der Stadt. Werden sich Fußgänger nun häufiger umdrehen, weil eine Klingel ertönt? Wird es Streit geben? Oder werden alle gemeinsam in gegenseitiger Achtung die Kaufbeurer Flaniermeile benutzen? Viele Antworten werden erst die nächsten Wochen bringen. Von Mittwoch an ist das Radfahren erstmals auch tagsüber in der Fußgängerzone und im Spitalhof erlaubt – in Schrittgeschwindigkeit. Eine Entscheidung des Stadtrats, die durchaus umstritten ist.

Lesen Sie auch: Fahrradfahrer in der Kaufbeurer Fußgängerzone? Geschäftsleute sehen das kritisch

Der Umweltausschuss und der Stadtrat hatten je einmal über den Antrag der CSU auf Freigabe diskutiert und alle Argumente abgewogen. Die ursprünglich angepeilte Testzeit von einem Jahr kann sich laut dem städtischen Rechtsreferenten Thomas Zeh auch verkürzen, sollten Behörden und Stadträte zur Ansicht gelangen, dass die Sicherheit gefährdet ist oder es viele Beschwerden gibt. Umstritten war das Thema auch im Stadtrat, 13 Mitglieder stimmten dagegen.

Die Kampagne „Radsam“ soll zu einem guten Miteinander in der Fußgängerzone aufrufen. Bild: Peter Igel

Wird es Konflikte geben? „Das funktioniert ja woanders auch“, sagt Johannes Auburger, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Kaufbeuren-Ostallgäu. Voraussetzung sei, dass sich Radler als Gäste in der Fußgängerzone sehen. „Entsprechend muss ich mich benehmen.“ Rücksicht wünscht man sich auch im Rathaus, das für die Zeit der Testphase auf die Kampagne „Radsam“ zurückgreift, die von der FH Erfurt entwickelt wurde und für ein achtsames Miteinander von Fußgängern und Radfahrern in innerstädtischen Fußgängerzonen steht. „Die Kampagne macht besonders darauf aufmerksam, die Bedürfnisse des jeweils anderen Verkehrsteilnehmers zu verstehen“, sagt Peter Igel vom Büro des Oberbürgermeisters. Plakate und Flyer sollen dieses Anliegen unterstützen.

Lesen Sie auch: So geht Schrittgeschwindigkeit - das Wichtigste für Radler in der Fußgängerzone

Aber wie läuft es eigentlich in anderen Städten? In Memmingen gelten unterschiedliche Regeln in der Fußgängerzone. In der Kramerstraße ist Radeln zwischen 21 und 9 Uhr mit Schritttempo möglich. „Tagsüber ist es nicht erlaubt, da aufgrund der engen Platzverhältnisse und der vielen Fußgänger zu viele Konflikte erwartet werden“, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses. Am Marktplatz sei Radverkehr in Schrittgeschwindigkeit dagegen rund um die Uhr erlaubt – mit Ausnahme der Wochenmarkttage und anderer Veranstaltungen.

Radfahren in der Fußgängerzone: So läuft's in Memmingen

„Der Marktplatz ist sehr weitläufig, so dass hier wenig Konflikte entstehen“, heißt es in der Stellungnahme aus Memmingen. Dass sich nicht alle Radler an die Regeln halten, räumt eine Sprecherin der Stadt allerdings ein. „Tagsüber radeln leider manche Mitmenschen verbotenerweise in der Fußgängerzone Kramerstraße und ziehen den Unmut der Fußgänger auf sich“, sagt sie. Unter den Fußgängern werde mitunter pauschal über „die Radler“ geschimpft, die sich „alle“ nicht an die Verkehrsregeln halten. Unfälle seien in Memmingen jedoch keine bekannt. Die Polizei kontrolliere in unregelmäßigen Abständen und verwarnt auch.

Lesen Sie auch: Fußgängerzone in Kaufbeuren: Freie Fahrt für Radler umstritten

Angesicht der Freigabe der Kaufbeurer Fußgängerzone für den Radverkehr gibt es auch in Bad Wörishofen Debatten, ob dieses Modell in der dortigen Fußgängerzone gelten könnte. Bisher ist das verboten. Eine stichprobenartige Umfrage der Mindelheimer Zeitung im Handel, bei Polizei und Bürgern brachte ein eindeutiges Ergebnis: Auch künftig keine Radfahrer in der Fußgängerzone der Kurstadt – auch dann nicht, wenn diese Schritttempo fahren. Der Vollständigkeit halber: Nur der Briefzusteller würde sich eine Ausnahmegenehmigung wünschen –für sein Dienstfahrrad.