Wirbel um Rodung in Kaufbeuren: War die Stadt eingebunden?

Im Kaufbeurer Rathaus wird geprüft, ob die umstrittene Abholzaktion in den Wertach-Auen während der Vogelbrutzeit rechtens ist. Die ersten Antworten zu dem Fall.

30.05.2023 | Stand: 21:04 Uhr

Ob der Artenschutz im Vorfeld der umstrittenen Rodung in den Wertach-Auen in Kaufbeuren ausreichend geprüft worden ist, wird sich erst in einigen Tagen herausstellen. Der Fall hat für heftige Reaktionen gesorgt.

