Umweltschutz im Ostallgäu: Rieden räumt auf

Bürgermeisterin Ingeborg Weiß informiert im Gemeinderat über Müllsammel-Aktion des Landkreises und über einen Wechsel bei der Jagdpacht.

24.03.2022 | Stand: 07:07 Uhr

90 Kinder und Erwachsene aus der Gemeinde Rieden beteiligten sich an der diesjährigen Abfallsammelinitiative des Landkreises Ostallgäu.

430 Kilogramm Müll in all seinen Erscheinungsformen landeten in den Händen der Sammlerinnen und Sammler. Bürgermeisterin Inge Weiß zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung hoch erfreut über das Bemühen der Bürgerschaft um den Natur- und Umweltschutz: Der Aufruf der Gemeinde als Veranstalterin für den eigenen Bereich habe ein sehr positives Echo gefunden.

Initiative "Sauberes Ostallgäu" in Rieden

Die Ratsmitglieder Margit Möst, Guido Schröder und Simon Weiß waren verantwortlich für die Organisation der Aktion. Sie hatten die Gemarkung Rieden in mehrere Suchkorridore aufgeteilt und die „Spürnasen“ auf die dann erfolgreiche „Jagd“ geschickt. Das Aktionsprogramm Sauberes Ostallgäu ist eine Initiative der Abteilung Abfallwirtschaft im Landratsamt, wurde im Jahr 1974 ins Leben gerufen und soll bei Schulklassen, Vereinen und anderen Gruppen das Umweltbewusstsein stärken.

Riedener Jagdpächter wechselt

Bürgermeisterin Weiß informierte den Rat über bereits stattgefundene Jahresversammlungen einiger Ortsvereine und des Pfarrgemeinderates, wobei alle Vorstandsposten besetzt wurden. In der Jagdgenossenschaft habe es einen Wechsel der Jagdpacht gegeben. Die bisherige Familie Kreuzer stehe nicht mehr zur Verfügung, Nachfolger sind nun Bruno Merz, Johannes Daser, Tobias Jäkel und Joseph Ludwig.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch