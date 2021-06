Umweltstiftung für Schwaben: Wird Kaufbeurer Projekt zum Vorbild für die ganze Region?

Die CSU im Bezirkstag schlägt vor, eine schwäbische Umweltstiftung zu gründen. Für OB Stefan Bosse der Anlass, um für ein Kaufbeurer Projekt zu werben.

24.06.2021 | Stand: 17:13 Uhr

Die CSU-Fraktion des Bezirkstages hat beantragt, die Gründung einer Umweltstiftung für den Bezirk Schwaben zu prüfen, wie die Stadt Kaufbeuren in einer Pressemitteilung erklärt. Diese Idee unterstützt Oberbürgermeister Stefan Bosse als Bezirksrat und schlägt zugleich das Engagement Kaufbeurer Naturschützer als Leuchtturmprojekt vor.

Amphibienschutz in Kaufbeuren als Vorzeigeprojekt

Der Kaiserweiher in Kaufbeuren mit dem nach Westen anschließenden Streuobstbereich und den Flächen des ehemals geplanten Bauabschnitt 3 soll für den Amphibienschutz gemeinsam mit dem Bund Naturschutz aufgewertet werden. Ziel soll sein, den wertvollen Amphibienbestand nachhaltig zu sichern, hochwertigen Lebensraum und sichere Wanderkorridore für die Tiere zu schaffen.

Vorschläge beim Runden Tisch in Kaufbeuren

„Ein echtes Leuchtturmprojekt für die künftige Umweltstiftung“, so Bosse. „Möglicherweise gelingt es der Stadt, weitere, ökologisch weniger bedeutsame Flächen im Norden der bisherigen Bebauung vom Bezirk zu erwerben, um Bauland für Familien auszuweisen. Diesen Vorschlag hatte der Bund Naturschutz bei einem runden Tisch in der vergangenen Woche in Kaufbeuren vorgebracht. Die Erlöse aus dem Verkauf der Flächen könnten dann direkt in die Umweltstiftung fließen und für die Natur reinvestiert werden.“

Ziele der Umweltstiftung

Die Umweltstiftung solle sich insbesondere für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen und Umweltprojekte, auch in Kooperation mit anderen Institutionen, unerstützen. Es sei ein erklärtes Ziel der Initiative, die unbebauten Liegenschaften des Bezirks nachhaltiger zu bewirtschaften. Die Umweltstiftung wäre auf Bezirksebene ein einzigartiges Pilotprojekt in Bayern.