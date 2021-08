Unbegrenzte Moll-Möglichkeiten in St. Martin in Kaufbeuren

Das Ensemble Colori del barocco beweist, dass dieses Tongeschlecht überraschende Gestalten annehmen kann. Welche Kompositionen dafür als Referenzen dienen.

05.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Die Kaufbeurer Blasiuskonzerte sind heuer pandemiebedingt eigentlich Martinskonzerte. Denn die Stadtpfarrkirche St. Martin mit ihrem weitaus größeren Schiff bietet derzeit sicherlich bessere und sicherere Bedingungen als die relativ kleine Blasiuskirche an der Stadtmauer. Klanglich gesehen herrschen hier jedoch ebenfalls völlig andere Verhältnisse, mit denen sich beim zweiten Konzert der Reihe in diesem Jahr nun das Ensemble Colori del barocco auseinanderzusetzen hatte. Grundthema der Darbietung der waren die vielfältigen Farben der Barockmusik. Schon auf dem Programmzettel stellte sich die 2014 an der Musikhochschule München gegründete Gruppe mit Tatiana Flickinger (Blockflöte), Claire Sirjacobs (Barockoboe), Margit Kovács (Cembalo) und Leonhard Hauske (Barockfagott) mit geradezu barocker sprachlicher Pracht und Sinnlichkeit vor. Was das Publikum dann zu hören bekam, enttäuschte die Erwartungen in keiner Weise. In zwei Werken von Georg Philipp Telemann, je einem von Joseph Bodin de Boismortier und dem eher unbekannten Franzosen Louis Antoine Dornel und einer überzeugenden Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs Triosonate in g-Moll (BWV 1029) widmeten sich die vier Instrumentalisten vor allem einer möglichst vielseitigen und umfassenden Ausleuchtung des Tongeschlechts „Moll“.

Unfassbar nuancenreich

Das gelang den Musikern unfassbar nuancenreich in Ausdruck, in Phrasierung und Artikulation, vor allem aber im atmosphärischen Gesamteindruck. Sie bewiesen, dass die Kurzbeschreibung von Moll als melancholisch, weich und gedämpft auf jeden Fall zu kurz greift. Vielmehr kann das Spektrum von dunkelster Todesnähe, die oft c-Moll nachgesagt wird, bis zu heller, lichter, fast Dur gemäßer Fröhlichkeit reichen. Dazu kam die hohe Spielkultur von Colori del barocco. Barockfagott und Cembalo harmonierten ideal: Das Blasinstrument sorgte für die klaren Konturen, akzentuierten Fixpunkte und gelegentlich auch schöne Klangkronen, das Tasteninstrument lieferte stets passend den harmonischen Weichzeichner-Untergrund. Die beiden „solistischen“ Blasinstrumente Blockflöte und Barockoboe setzten sich äußerst prägnant in den Klangfarben voneinander ab, agierten in diesem Sinne sehr lebendig und spritzig.

Die Raumgröße von St. Martin in Kaufbeuren als akustische Herausforderung

Die Größe des Kirchenraumes stellte allerdings mitunter ein akustisches Problem dar: Sie muss erst einmal gefüllt werden, ohne dass es - zu Verwaschungen und einem Ineinanderfließen kommt. Speziell die Blockflöte ist – selbst in ihren höher gestimmten und damit durchdringenderen Ausführungen – eben doch für eher kleinere Räume gemacht und lässt sich überdies dynamisch nicht grenzenlos forcieren, ohne dass die Intonation leidet. Auch wenn Flickinger es somit manchmal schwer hatte, sich gegen Sirjacobs’ Barockoboe durchzusetzen, so blieb es während des einstündigen Konzerts nichtsdestotrotz beim überzeugenden, jederzeit hörenswerten Farbenrausch in Moll.

Grandioser Gute-Laune-Schlusssatz

Sei es in Telemanns Triosonate in e-Moll (TWV 42:e6) zu Beginn, die nachdenklich und gemessen, aber durchaus hell und leuchtend daherkam oder in der Triosonate Nr. 3 in h-Moll von Dornel, die reizvoll erdige Farbentöne, markant absteigende Linien und manch pastorale Attitüde aufwies. Die Bach’sche Triosonate in g-Moll – vielleicht das bekannteste Werk des Konzerts – gewann durch die Bearbeitung auf jeden Fall an interessanter räumlicher Tiefe. In Telemanns Trio in c-Moll (TWV 42:c2) wurde es nach einem Largo, das Trauer und Lamentoso-Gestus geradezu zelebrierte, im Vivace höchst diesseitig, lebendig und vor allem trillergesättigt. Wie das ganze Konzert im Zeitraffer wirkte das Schlussstück: Boismortiers „Premier Balet“ (aus op. 52). Dieses hatte in fünf Sätzen nahezu alles zu bieten – unbeschwert tänzerische Sequenzierungen (Sopranino-Flöte), die Eleganz der A-Blockflöte, ein klar strukturiert umgesetztes Fugato und dunkle Schlechtwetterwolken, die sich dann in einem grandiosen Gute-Laune-Schlusssatz lichteten. Nach herzlichen Applaus erklang als Zugabe ein Schlusssatz aus einer Telemann-Sonate.

Das nächste Konzert

Der Cellist Anderson Fiorelli nimmt die Zuhörer am Sonntag, 8. August, ab 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin mit nach Italien. „Amoroso“ nennt er sein Programm, in dem der zusammen mit seinem Begleiter Jacopo Sabina an der Erzlaute ganz auf den Charme italienischer Musik setzt. Zu hören gibt es Kompositionen von Domenico Gabrielli, Antonio Vivaldi, Giovanni Platti sowie von Caporale, Zamboni und Bonocini. Karten für die Blasiuskonzerte gibt es im Musikhaus Pianofactum, bei allen Reservix-Verkaufsstellen sowie im Internet.

