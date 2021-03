Unbekannter legt Giftköder in Kaufbeuren aus

Die Hündin eines Kaufbeurers frisst beim Spaziergang Giftköder. Der Halter berichtet von Tagen des Bangens. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

16.03.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Es waren Tage und Nächte des Bangens für den 82 Jahre alten Kurt Weiß. Seit einem ausführlichen Waldspaziergang mit seiner Hündin Jenny ist bei ihm nichts mehr so wie vorher. Unterwegs waren die beiden vor einigen Tagen am Leinauer Hang, sie spazierten in Richtung der Neugablonzer Tennisplätze.

„Jenny hat irgendetwas gefressen. Ich dachte zunächst, das könnten Haselnüsse sein“, berichtet der 82-Jährige. Doch weil sich der Zustand der elf Jahre alten Hündin in den Stunden danach verschlechterte, konsultierte Weiß einen Tierarzt. Das Ergebnis: „Alle Organe bei Jenny sind auf Alarmstufe rot. Die Leber war schon ganz hart.“ Diagnose: Vergiftung. Umgehend warnte Weiß etliche bekannte Hundehalter. Diese sollen sich zwar besorgt, aber nicht allzu überrascht gezeigt haben. Giftköder würden öfter im Stadtgebiet herumliegen. (Lesen Sie auch: So schützen Sie Ihren Hund vor Giftködern)

Keine Anzeigen zu Giftködern in Kaufbeuren bei der Polizei eingegangen

Die Polizei Kaufbeuren erklärte, sie habe keine entsprechenden Mitteilungen oder gar Anzeigen vorliegen. Auch Weiß hat auf eine Anzeige verzichtet. „Den erwischst du eh’ nicht“, sagt er. Neben der sofortigen veterinärmedizinischen Versorgung des Tieres empfiehlt die Polizei übrigens, den Köder sofern möglich im Original zu sichern und umgehend zu kühlen oder zu gefrieren. Danach sei die Polizei zu informieren und über möglichst viele Details, etwa den Zeitpunkt und den exakte Ort, in Kenntnis zu setzen.

Für Hunde appetitlich und verlockend werden immer wieder vergiftete Köder ausgelegt. Bild: Polizei Landshut (Symbolbild)

Hundebesitzer helfen sich in der App Dogorama gegenseitig

Gegenseitige Hilfe finden Hundebesitzer inzwischen übrigens auch auf dem Handy. Die App Dogorama etwa bietet aktive Warnungen über ausgelegte Giftköder - darunter war erst vor wenigen Tagen ein weiterer Fall aus dem Kaufbeurer Haken, den drei weitere Nutzer der App als echt bestätigten. Dass Hündin Jenny die ersten Tage nach dem Verzehr des Köders überlebt hat, ist ein gutes Zeichen. Stark abgenommen habe sie. Die Sorgen um die langjährige Wegbegleiterin, sagt der 82-Jährige, sind aber noch nicht verflogen.