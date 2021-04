Ein Pferd wurde bei Mauerstetten mit einem Messer schwer verletzt. Es war nicht der erste Fall dieser Art in der Region.

13.04.2021 | Stand: 21:44 Uhr

Nachdem in der Nacht auf Sonntag ein Pferd bei Mauerstetten wohl mit einem Messer brutal verletzt wurde, ermittelt nun die Polizei gegen den Unbekannten. Der Vorwurf: Vergehen gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung. Das Pferd wurde am Körper sowie an und in den Geschlechtsteilen verletzt und musste mit 20 Stichen genäht werden. Die Stute ist inzwischen auf dem Weg der Besserung.