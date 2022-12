Unbekannter stiehlt Weihnachtseinkäufe in Kaufbeuren

Keine schöne Bescherung: In Kaufbeuren ist einer Frau ihre Tasche mit den vorweihnachtlichen Einkäufen gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

23.12.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Die 38-jährige Frau war am Mittwochnachmittag in der Innenstadt von Kaufbeuren in einem Geschäft für Kindermoden. Dort vergaß sie laut Polizei ihre vorherigen Einkäufe aus einem anderen Geschäft neben der Umkleidekabine.

Die Tasche, die sie stehen ließ, war mit Waren im Wert von 150 Euro gefüllt. Nach kurzer Zeit bemerkte sie das Versehen und ging zurück ins Geschäft.

Mutmaßlicher Diebstahl in Kaufbeuren - Polizei bittet um Hinweise

In dieser Zeit wurde die jedoch von einem/einer unbekannten Täter/in entwendet.

Die Polizei Kaufbeuren bittet um Hinweise unter Telefonnummer 08341/933-0.

