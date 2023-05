Unerwartetes Edelmetall für den Boxclub Kaufbeuren

Nachwuchs des BC Kaufbeuren holt zwei Medaillen bei den deutschen Box-Meisterschaften. Zwei ukrainische Flüchtlinge boxen sich durch.

01.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Das hatte ich nicht erwartet – ich bin super zufrieden“, berichtete Roman Slobodyanikov. Mit zwei Nachwuchsathleten war der Vorsitzende des Boxclub Kaufbeuren zu den deutschen Meisterschaften nach Wittenburg gefahren – und beide holten Medaillen: Javonblek Kuldashev gewann Gold und Nikolay Bashmanov Bronze.

Letzter Titel bei der DM war 2016

„Das war schon sehr überraschend“, erklärte Slobodyanikov. Denn der letzte Titel, den der BCK auf nationaler Ebene geholt hatte, war 2016. Umso begeisterter zeigte sich der Vereinsvorsitzende. Zumal beide Boxer erst vor einem Jahr nach Deutschland gekommen sind. Denn Bashmanov und Kuldashev sind 2022 aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet, insofern hatte Slobodyanikov ihnen eher eine Chance gegeben Erfahrungen zu sammeln.

Konstant gut Leistungen

Doch die beiden Ukrainer boxten sich durch: Insbesondere Bashmanov zeigte konstant starke Leistungen: Bei der schwäbischen Meisterschaft holte der 16-Jährige Silber, bei der südbayerischen Gold und bei der bayerischen wieder Silber – nun legte er in seiner Gewichtsklasse bis 75 Kilo in Mecklenburg-Vorpommern erneut mit Bronze nach. Der 16-jährige Kuldashev war zunächst ohne Medaillen geblieben, legte dann aber bei den bayerischen Titelkämpfen mit Silber gleich gut los – um in Wittenberg in der Klasse bis 44 Kilo mit Gold noch eins draufzusetzen.

Ländervergleichskampf und Tänzelfest

Jetzt gibt es eine Pause – doch dann stehen zwei Großereignisse an: Als Bezirkssportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes nimmt Slobodyanikov einen Teil seiner Boxer mit nach Rivarolo Canavese – in der Region Turin findet Mitte Juni ein Ländervergleichskampf zwischen dem Nachwuchs von Italien und Deutschland statt. Und danach steht für den BCK das Tänzelfestboxen an.