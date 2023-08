Unerwartetes Spitzenspiel - Germaringen trifft auf Babenhausen

Der SVO Germaringen empfängt in der Bezirksliga Aufsteiger Babenhausen. Die Partie der SpVgg Kaufbeuren ist hingegen abgesagt worden.

11.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der SVO Germaringen am Sonntag ab 14 Uhr den Aufsteiger TSV Babenhausen zu Gast. Und es war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten, dass diese Partie am vierten Spieltag zu einem Spitzenspiel werden sollte. Während der SVO in den bisherigen Spielen gute sieben Punkte einfahren konnte, waren es bei den Gästen deren sechs. Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Thalhofen, gab es zuletzt zwei Siege gegen Mering und Königsbrunn. „Das ist eine Mannschaft die mit der Aufstiegseuphorie in die neue Saison gestartet ist und diese auch weiter lebt“, beschreibt Trainer Johannes Martin den Gegner vom Wochenende. Sicher werden auch einige Fans aus Babenhausen zu erwarten sein, denn zum letzten Heimspiel waren stolze 400 Zuschauern ins eigene Stadion gekommen. „Das wird sicher ein anderes Spiel als zuletzt in Heimertingen. Natürlich wollen wir unsere Grundhaltung weiter behalten, aber im Spiel nach vorne müssen wir etwas mutiger werden“, beschreibt der Coach die Marschrichtung.

Die Mannschaft soll funken

Emotionen und Begeisterung auf und neben dem Platz werden dieses Spiel sicher mit beeinflussen. „Der Funke von der eigenen Mannschaft muss auf die Tribüne überspringen“, fordert der SVO-Trainer von beiden Seiten das gemeinsame Miteinander.

Kurzfristiger Spielausfall

Am Sonntag hätte die SpVgg Kaufbeuren ab 17 Uhr den FC Heimeringen empfangen sollen. Doch der Verein teilte am Freitagnachmittag mit, dass die Partie kurzfristig aufgrund eines „unvorhersehbaren Vorfalls“ abgesagt werden musste. Das Spiel werde aber auf jeden Fall nachgeholt – ein Termin steht jedoch noch nicht fest. Immerhin einen Vorteil hat die Absage: Bei der Neuansetzung zu einem späteren Termin werden wohl einige Spieler wieder aus dem Urlaub heimgekehrt und Torjäger Robin Conrad nach langer Verletzungspause wieder fit sein.