Betrunkener fährt in Kaufbeuren mehrere Fahrzeuge an und flüchtet vor der Polizei

Ein 39-Jähriger hat in Kaufbeuren zwei Unfälle verursacht und ist vor der Polizei geflohen. Er war nicht nur betrunken.

17.10.2022 | Stand: 14:19 Uhr

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in Kaufbeuren mehrere Unfälle verursacht. Als die Polizei eintraf, versuchte er zu fliehen, doch die Beamten erwischten ihn im angrenzenden Waldstück. Nach Angaben der Polizei war der Mann betrunken und hatte keine Fahrerlaubnis.

Zwei Unfälle verursachte der 39-Jährige in Kaufbeuren

Der erste Unfall ereignete sich in der Honoldstraße, wo der 39-Jährige ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Er fuhr Richtung Neugablonz weiter. Dort - im Reifträgerweg - fuhr er zwei weitere Fahrzeuge an. Ein geparkter Lastwagen sowie ein Anhänger wurden erheblich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich in einem mittleren fünfstelligen Bereich, so die Polizei.

Der Mann war betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Als die Polizei an der zweiten Unfallstelle eintraf, flüchtete der 39-Jährige zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Die Beamten trafen ihn dort jedoch im Rahmen der weiteren Fahndung an. Sie führten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von mehr als einem Promille ergab. Außerdem war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein: Er muss sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

