84-Jähriger kracht mit seinem Auto gegen Kassenhäuschen von Tankstelle

Ein Autofahrer ist in Kaufbeuren in das Kassenhäuschen einer Supermarktankstelle gefahren. Der Mann wurde verletzt.

20.08.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Am Samstagmittag (20. August 2022) kam es in Kaufbeuren auf der Rückseite des Einkaufszentrums "Buroncenter" zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen ein unbesetztes Kassenhäuschen einer Supermarkttankstelle, wie die Polizei mitteilt.

Autofahrer prallt gegen Kassenhäuschen: Polizei vermutet medizinische Gründe als Auslöser

Ein 84-jähriger Autofahrer aus Kaufbeuren wartete zunächst an einer der Zapfsäulen an der dortigen Tankstelle mit laufendem Motor. Aufgrund einer vermutlich medizinischen Ursache gab er unvermittelt Gas und fuhr ungebremst in das vor ihm befindliche Kassenhäuschen, das seit Jahren unbesetzt ist. Auch wurde auf der kurzen Fahrtstrecke glücklicherweise niemand gefährdet oder verletzt, schreibt die Polizei.

Kassenhäuschen an Tankstelle in Kaufbeuren beschädigt: Droht nun ein längerer Ausfall der Anlage?

Der Unfallfahrer selbst wurde leicht verletzt an den Rettungsdienst übergeben und in ein Klinikum gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Am Kassenhäuschen wurde die Wand sowie die Scheibe beschädigt. Aufgrund der Wucht des Aufpralls dürfte das Häuschen aufgrund der Statik nicht mehr betretbar sein.

(Lesen Sie auch: Nach dem Großbrand: Wie geht es mit dem Hauberrisser-Haus in Kaufbeuren weiter?)

Ferner wurde das im Häuschen befindliche Kassensystem laut Aussage der Verantwortlichen vor Ort beschädigt, wodurch es zu einem längeren Ausfall der kompletten Tankstelle kommen kann. Der Sachschaden am Kassenhäuschen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Lesen Sie auch

Unfall auf der Umleitungsstrecke Autos überschlagen sich bei schwerem Unfall auf der B12 nahe Kaufbeuren

Das könnte Sie auch interessieren: Raubüberfall in Tiefgarage in Kaufbeuren - 19-Jähriger leicht verletzt

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".