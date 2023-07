Zwei Betrunkene verursachen schwere Unfälle auf der B12 bei Kaufbeuren

Auf der B12 bei Kaufbeuren haben zwei Männer unter dem Einfluss von Alkohol die Kontrolle über ihre Autos verloren und schwere Unfälle gebaut.

02.07.2023 | Stand: 19:09 Uhr

Kurz nacheinander haben sich auf der B12 zwischen Marktoberdorf und Kaufbeuren zwei schwere Unfälle ereignet. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 29-Jähriger am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mit dem Wagen zunächst gegen mehrere Leitplanken, überschlug sich und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Unfall auf der B12: 29-Jähriger fährt mit über zwei Promille Auto

An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Zudem wurden mehrere Verkehrszeichen, Leitpfosten sowie der Grünstreifen beschädigt, wobei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann muss sich nun einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Um sechs Uhr morgens kam es zu einem weiteren Unfall auf der B12. Laut Polizei beschädigte ein 29-Jähriger auf der Strecke von Marktoberdorf in Richtung Kaufbeuren mehrere Leitpfosten, Verkehrszeichen, Schutzplanken und Grünstreifen. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr, wo beide Außenspiegel seines Autos beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Sein Führerschein wurde sichergestellt und der 29-Jährige bekommt eine Anzeige.

