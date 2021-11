Auf der B12 bei Kaufbeuren hat es heute Morgen einen schweren Verkehrsunfall mit einem toten Autofahrer gegeben. Die B12 ist gesperrt, es gibt Stau.

15.11.2021 | Stand: 09:32 Uhr

Bei einem schweren Unfall nahe Kaufbeuren ist am Montagmorgen (15. November 2021) auf der Bundestraße 12 ein Autofahrer aus dem Ostallgäu tödlich verunglückt. Der Mann kam nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Höhe des B12-Parkplatzes aus nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er in seinem Wagen frontal mit einem Lkw. Der Autofahrer, der in Fahrtrichtung Buchloe unterwegs war, starb an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt, teilten die Beamten vor Ort mit. Bei dem Lastwagen handelte sich um einen Zwölf-Tonner.

Unfall auf B12 bei Kaufbeuren nach tödlichem Unfall am Montagvormittag noch gesperrt

Der schwere Unfall hat am Montagmorgen Auswirkungen auf den Berufsverkehr im Landkreis Ostallgäu. Die B12 ist bis auf Weiteres zwischen Kaufbeuren-Neugablonz und Altdorf in beiden Richtungen total gesperrt. Der Verkehr staut sich in diesem Bereich. Dies wird vermutlich bis um etwa 11 Uhr so bleiben. Die Rettungskärfte haben mit den Aufräumarbeiten begonnen.

Kurz nach dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

