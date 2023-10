Autofahrer bei B12-Unfall schwer verletzt

Ein 21-jähriger Autofahrer kracht in der Nacht in ein Pannenfahrzeug. Der Mann wird schwer verletzt - ein anderer zwischen zwei Autotransportern eingeklemmt.

28.10.2023 | Stand: 10:38 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf der B12 in der Nähe von Kaufbeuren. In der Nacht auf Samstag fuhr ein 21-Jähriger mit seinem "hochmotorisierten Fahrzeug", so die Polizei, auf einen Autotransporter auf, der am Fahrbahnrand der B12 stand, so die Polizei.

Schwerer Unfall auf B12 Samstagnacht: 21-Jähriger schwer verletzt

Wegen einer Panne hatte das Fahrzeug dort mit einem weiteren Autotransporter gestanden, teilt die Polizei mit. Während des Aufpralls befanden sich die beiden Fahrer zwischen den Transportern. Einer von ihnen wurde eingeklemmt, erlitt laut Polizei aber glücklicherweise nur Prellungen.

Der 21-jährige Autofahrer dagegen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die B12 war rund drei Stunden gesperrt.

